Россиянам пообещали списание кредитов за смерть на войне в Украине
Сенаторы предложили списывать кредиты военнослужащих, погибших или получивших тяжелое ранение на войне в Украине. Обязательства будут прекращены и не перейдут находящимся на иждивении членам семьи
Сенаторы предложили списывать кредиты военнослужащих, погибших или получивших тяжелое ранение на войне в Украине. Обязательства будут прекращены и не перейдут находящимся на иждивении членам семьи.
Законопроект вскоре внесут в Госдуму. В нем также прописан порядок кредитных «каникул» для призванных на фронт. Тем, кто находится в зоне боевых действий, разрешат временно не платить или уменьшат размер суммы по обязательствам.
Срок льготного периода будет определять сам заемщик. Кредитор должен рассмотреть его требование в течение пяти дней. Если банк не даст ответа за 10 дней, льготный период устанавливается автоматически с момента направления требования или указанной в нем даты.
21 сентября о подготовке поправок, предусматривающих кредитные «каникулы» для мобилизованных, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По словам депутата, норму распространят на все виды потребительских кредитов, включая ипотеку. По задумке, кредитные «каникулы» будут предоставляться автоматически, после того как гражданин оповестит банк о своем участии в войне с Украиной.
Ранее ЦБ рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям давать мобилизованным заемщикам отсрочку по платежам. Также было предложено не начислять неустойку по договорам, не предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств, приостановить взыскание просрочки или ипотечного жилья и не выселять из заложенного жилья, на которое ранее было обращено взыскание.
23 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что правительство рассматривает возможность кредитной «амнистии» для призванных в рамках мобилизации россиян, но пока четкой позиции на этот счет нет.
Президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Она началась в тот же день. Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о планах призвать на войну 300 тысяч человек. В самом указе Путина есть пункт, где содержится точное количество подлежащих мобилизации, однако власти его засекретили. По данным СМИ, речь идет о миллионе человек. В Кремле это отрицают.