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Россиян будут «лечить гвоздями»
23.09.2022, 16:14

У сына Медведева нашлась яхта за $100 млн и бизнес, отнятый у другого предпринимателя

Сын Дмитрия Медведева Илья владеет оформленной на офшор 74-метровой яхтой «Вселенная» стоимостью $100 млн, а также бизнесом по производству электронных ценников

У сына Медведева нашлась яхта за $100 млн и бизнес, отнятый у другого предпринимателя

Сын Дмитрия Медведева Илья владеет оформленной на офшор 74-метровой яхтой «Вселенная» стоимостью $100 млн, а также бизнесом по производству электронных ценников, который был отнят у IT-предпринимателя Константина Хайта, выяснило издание «Проект». 

В 2017 ФБК нашел у Дмитрия Медведева яхту «Фотиния», стоимость которой оценивалась в 150 млн рублей. Ранее о судне «Вселенная» не было известно. Яхту, которой пользуется Илья Медведев, в территориальных водах России часто сопровождают корабли Военно-морского флота, выяснил «Проект».

«Вселенная» оформлена на офшор с Каймановых островов Southerner Ltd, реальный владелец которого скрыт. Источники «Проекта» рассказали, что реальные владельцы судна — семья бывшего министра энергетики, миллиардера Игоря Юсуфова. 

Журналисты выяснили, что тот же принцип распространяется и на другие активы семьи Юсуфовых — то, что записано на них, на самом деле может принадлежать Илье и Дмитрию Медведевым.

Бизнесмен Константин Хайт, уехавший из России, расказал изданию, что его компания «Компо» в 2018 году заключила инвестиционную сделку на $4 млн с фирмой «Айкоминвест», на 100% принадлежащей Юсуфовым. Хайту пояснили, что инвестор — именно Илья Медведев, и бизнесмен «отвечает перед ним».

Как утверждает «Проект» таких денег ни у Ильи, ни у Дмитрия Медведева легально быть не могло. Сын бывшего президента тогда только окончил МГИМО, а его отец с 2012 года заработал в сумме около $1 млн.

В конце 2018 года в Дубне было учреждено юрлицо «НПО Компо», владельцем которого стала «Айкоминвест» Юсуфовых. Хайта вызвали в Москву и сообщили, что приняли решение его «бизнес забрать», а стоимость его доли в бизнесе оценили в 0 рублей.

«Мы готовы предложить вашим инженерам перебраться в Дубну, тем более, что зарплаты вы им платить не сможете, потому что финансирование „Компо“ мы останавливаем. А как вы помните, привлекать финансирование за пределами нашей организации вы права не имеете»,— цитировал Хайт разговор с Медведевым и Юсуфовыми.

Ему предоставили выбор: переписать свою долю на организацию Юсуфовых и сохранить 10% «от их будущих побед», либо самому «разбираться, как банкротить» свою компанию,  рассказал Хайт.

Бизнес у Хайта полностью изъяли весной 2019 года. При этом новая фирма не принесла прибыли Медведеву — убыток «НПО Компо» по итогам 2021 года достиг 161 млн рублей, выяснили журналисты.

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