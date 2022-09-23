У сына Медведева нашлась яхта за $100 млн и бизнес, отнятый у другого предпринимателя
Сын Дмитрия Медведева Илья владеет оформленной на офшор 74-метровой яхтой «Вселенная» стоимостью $100 млн, а также бизнесом по производству электронных ценников
Сын Дмитрия Медведева Илья владеет оформленной на офшор 74-метровой яхтой «Вселенная» стоимостью $100 млн, а также бизнесом по производству электронных ценников, который был отнят у IT-предпринимателя Константина Хайта, выяснило издание «Проект».
В 2017 ФБК нашел у Дмитрия Медведева яхту «Фотиния», стоимость которой оценивалась в 150 млн рублей. Ранее о судне «Вселенная» не было известно. Яхту, которой пользуется Илья Медведев, в территориальных водах России часто сопровождают корабли Военно-морского флота, выяснил «Проект».
«Вселенная» оформлена на офшор с Каймановых островов Southerner Ltd, реальный владелец которого скрыт. Источники «Проекта» рассказали, что реальные владельцы судна — семья бывшего министра энергетики, миллиардера Игоря Юсуфова.
Журналисты выяснили, что тот же принцип распространяется и на другие активы семьи Юсуфовых — то, что записано на них, на самом деле может принадлежать Илье и Дмитрию Медведевым.
Бизнесмен Константин Хайт, уехавший из России, расказал изданию, что его компания «Компо» в 2018 году заключила инвестиционную сделку на $4 млн с фирмой «Айкоминвест», на 100% принадлежащей Юсуфовым. Хайту пояснили, что инвестор — именно Илья Медведев, и бизнесмен «отвечает перед ним».
Как утверждает «Проект» таких денег ни у Ильи, ни у Дмитрия Медведева легально быть не могло. Сын бывшего президента тогда только окончил МГИМО, а его отец с 2012 года заработал в сумме около $1 млн.
В конце 2018 года в Дубне было учреждено юрлицо «НПО Компо», владельцем которого стала «Айкоминвест» Юсуфовых. Хайта вызвали в Москву и сообщили, что приняли решение его «бизнес забрать», а стоимость его доли в бизнесе оценили в 0 рублей.
«Мы готовы предложить вашим инженерам перебраться в Дубну, тем более, что зарплаты вы им платить не сможете, потому что финансирование „Компо“ мы останавливаем. А как вы помните, привлекать финансирование за пределами нашей организации вы права не имеете»,— цитировал Хайт разговор с Медведевым и Юсуфовыми.
Ему предоставили выбор: переписать свою долю на организацию Юсуфовых и сохранить 10% «от их будущих побед», либо самому «разбираться, как банкротить» свою компанию, рассказал Хайт.
Бизнес у Хайта полностью изъяли весной 2019 года. При этом новая фирма не принесла прибыли Медведеву — убыток «НПО Компо» по итогам 2021 года достиг 161 млн рублей, выяснили журналисты.