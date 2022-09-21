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21 сентября 2022, 13:26

После объявления мобилизации в России раскупили все билеты на безвизовые направления

Решение президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации привело к тому, что россияне начали массово собираться за границу. В итоге цены на авиабилеты из страны взлетели до 90–250 тысяч рублей

После объявления мобилизации в России раскупили все билеты на безвизовые направления

Решение президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации привело к тому, что россияне начали массово собираться за границу. В итоге цены на авиабилеты из страны взлетели до 90–250 тысяч рублей, свидетельствуют данные билетных агрегаторов.

На 21 сентября распроданы все билеты на прямые рейсы в Ереван и Стамбул. Их не осталось уже к 11 утра. На ближайший день, 22 сентября, билет на прямой рейс в столицу Турции обойдется в 82-86 тысяч рублей, с пересадками — от 47 тысяч рублей. В Ереван можно уехать за 86 тысяч рублей. Однако «Авиасейлс» показывает, что прямых рейсов на завтра в столицу Армении уже нет.

Также резко взлетели цены на рейсы в Тбилиси и Баку. Самые короткие перелеты в Грузию стоят около 120 тысяч рублей, в Азербайджан — 248 тысяч рублей.

В Казахстан (Алматы) 21 сентября можно было улететь за 42 тысячи прямым рейсом и за 25 тысяч — с пересадками. Примерно столько же стоили билеты на пятницу. На четверг билетов нет.

На прямом рейсе в Бишкек 21 сентября можно было добраться за 58 тысяч рублей, с пересадками — от 20 тысяч рублей.

В российском сегменте Google на пик вышел запрос «куда уехать из России». Это произошло сразу после обращения Путина и Шойгу о мобилизации. Больше всего эта тема интересует жителей приграничной Белгородской области.

В соцсетях также расходятся слухи о том, что РЖД перестала продавать билеты без справки от военкомата. Однако в службе компании их опровергли. «Продажа билетов на поезда холдинга РЖД и контроль посадки в вагоны осуществляется без дополнительных ограничений», — сообщили там.

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