Российских срочников уже несколько месяцев перебрасывают к границе с Украиной
Российских военнослужащих срочной службы уже не первый месяц перебрасывают к границе с Украиной, заявляет ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова
Российских военнослужащих срочной службы уже не первый месяц перебрасывают к границе с Украиной. Об этом изданию «Холод» заявила ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова.
«Бригады находятся и в Белгороде, и в Брянске, и в Воронеже, и юридической проблемы тут нет, так как находятся они все еще на территории России. Ко мне обращались родственники срочников, которых перебросили под Белгород, жаловались, что их заставляют выполнять трудную работу, что идут обстрелы. Но [по закону] ничего с этим не поделать. Разве что если срочников не кормят, не поят — есть какие-то основания для жалоб», — сказала Мельникова.
16 сентября «Русская служба Би-би-си» сообщила, что в Белгородскую область на границу с Украиной собираются отправить срочников из Таманской дивизии; об этом изданию рассказали родственники троих солдат.
Как сообщает «Холод», в Белгородскую область к границе с Украиной еще в июле перевели срочников из Кантемировской дивизии.
По информации «Русской службы Би-би-си» и «Дождя», туда же собираются отправить срочников из Таманской дивизии и из 25-й мотострелковой бригады, которая базируется в городе Луга Ленинградской области.
В начале войны президент Владимир Путин утверждал, что «в этой операции принимают участие только профессиональные военные — офицеры и контрактники», а «призывников нет ни одного».
Но родственники сообщали, что в зону боевых действий отправляют в том числе срочников. Позднее Минобороны признало «несколько фактов присутствия» военных срочной службы на фронте. Их стали отправлять домой.
В апреле в Черном море затонул атакованный украинской ракетой крейсер «Москва», на котором находились в том числе матросы-срочники. Позднее родители выживших срочников с «Москвы» жаловались, что их детей снова собираются отправить в зону боевых действий.