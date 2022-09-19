В СПЧ попросили генпрокурора разъяснить участие заключенных в «спецоперации»
Шесть членов Совета по правам человека при президенте России обратились к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой разъяснить участие в военных действиях в Украине заключенных российских колоний
Шесть членов Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России обратились к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой разъяснить участие в военных действиях в Украине заключенных российских колоний. Обращение опубликовано на сайте Правозащитного совета Санкт-Петербурга.
«Широко распространилась информация, что сейчас по всей России тысячи заключённых с неотбытыми сроками за различные, в том числе тяжкие, преступления направляются в Украину участвовать в специальной военной операции», — указали авторы письма, сославшись на выпуск программы «Вести» на телеканале «Россия-1» от 7 августа, в котором был показан фрагмент передачи «Бесогон ТВ».
Члены СПЧ напомнили, что освободить заключенного до отбытия срока можно лишь по трем основаниям: помилование указом президента, амнистия и решение суда об УДО. «В связи с вышеизложенным просим вас разъяснить, на каком основании освобождаются от отбытия заключения указанные лица, если эта информация соответствует действительности», — говорится в обращении.
Его подписали директор информационно-аналитического центра «Сова» (внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Александр Верховский, ответственный секретарь Правозащитного совета Санкт-Петербурга Наталия Евдокимова, основатель «Комитета против пыток» (внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Игорь Каляпин, член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева, сооснователь некоммерческого партнерства «Славянский правовой центр» Владимир Ряховский и председатель комиссии СПЧ по политическим правам Николай Сванидзе.
В упомянутом членами СПЧ эпизоде «Бесогон ТВ» автор программы, режиссер Никита Михалков, рассказывает о гибели на Украине Константина Тулинова, который отправился на фронт из колонии. По словам Михалкова, Тулинов получил свой первый условный срок в 16 лет, за которым последовали «грабеж, наркотики и несколько ходок». Выйти на свободу он должен был в 2023 году, но весной 2022-го принял предложение принять участие в «спецоперации» на Украине.
Ранее на этой неделе Telegram-канал «ВЧК ОГПУ» опубликовал видео, на котором мужчина, внешне похожий на бизнесмена Евгения Пригожина, вербует людей, одетых в форму заключенных, в «ЧВК Вагнера» для участия в «спецоперации». По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», видео было снято ИК-6 в Йошкар-Оле (республика Марий-Эл). Мужчина на видео говорит, что контракт заключается на полгода, после чего заключенные будут помилованы.
В пресс-службе принадлежащей Пригожину компании «Конкорд» позднее отметили, что мужчина на видео действительно «чудовищно похож на Евгения Викторовича», и у него «очень хорошо поставлена речь, так же как и у Евгения Викторовича». «Судя по его риторике, он каким-то образом занимается вопросами реализации задач спецоперации, и, похоже, у него это успешно получается. <...> Человек, похожий на Евгения Викторовича, очень доходчиво объясняет простому народу простые понятные вещи», — указали в компании.
Сам Пригожин, комментируя видео, заявил: «Те, кто не хочет, чтобы воевали ЧВК, заключенные, кто рассуждает на эту тему, кто ничего не хочет делать и в принципе кому эта тема не нравится, детей своих на фронт отправьте. Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети — решайте сами». Он также отметил, что, если бы сам был заключенным, то мечтал бы «влиться в этот дружный коллектив, чтобы иметь возможность не только искупить долг перед Родиной, но и отдать его с лихвой».