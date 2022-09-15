России поставили «красный флажок» по безопасности полетов. Теперь другие страны имеют право не пускать ее самолеты на свои территории
Международная организация гражданской авиации, входящая в структуру ООН, поставила России «красный флажок» на странице аудита результатов безопасности полетов
Международная организация гражданской авиации (ICAO), входящая в структуру ООН, поставила России «красный флажок» на странице аудита результатов безопасности полетов, сообщает сайт «Авиация России», материалы которого изучило издание «The Insider».
Организация понизила до 77,4% свою оценку эффективности реализации стандартов в категории «летная годность» в РФ. «В 2022 году ICAO выявила серьезную проблему в области безопасности в отношении способности России должным образом контролировать воздушные суда, находящиеся под ее юрисдикцией», — говорится в пояснениях.
14 сентября истек 90-дневный срок, который Международная организация гражданской авиации (ICAO) отвела Росавиации на исключение двойной регистрации воздушных судов, находящихся в лизинге у российских авиакомпаний. В соответствии с 18 статьей Чикагской конвенции о международной гражданской авиации, регистрация воздушного судна более чем в одном государстве не может считаться действительной.
В России несколько сотен самолетов иностранного производства с двойной регистрацией — российской и бермудской. В марте 2022 года Управление гражданской авиации Бермудских островов (BCAA) приостановило действие сертификатов летной годности самолетов российских авиакомпаний, зарегистрированных на Бермудах.
Чтобы сохранить парк ВС и иметь возможность самостоятельно поддерживать летную годность самолетов, более 500 из них были переведены в российскую юрисдикцию. По состоянию на 13 сентября одновременно в российском и бермудском реестрах находилось 560 воздушных судов.
Когда воздушные суда с иностранной регистрацией перевели в российскую юрисдикцию, их сертификаты летной годности были автоматически продлены до конца текущего года, а контролировать летную годность стала только Росавиация, поскольку Россия разорвала соглашение с Бермудами о передаче им функций по надзору за самолетами.
Двойная регистрация воздушных судов влечет за собой проблемы, связанные с международным признанием лицензии радиостанции самолета и сертификата его летной годности, пояснял в июне представитель ICAO Энтони Филбин. Он предупреждал, что если до середины сентября проблема не будет устранена, то на сайте ICAO напротив России появится «красный флажок».
Анонимный авиаэксперт рассказал издания, что такой красный флаг был присвоен в 2018 году государству Бутан, а теперь второй появился у России. На практике это означает, что все другие государства мира могут отказать российским самолетам в использовании их воздушного пространства из-за небезопасного состояния самолетов из РФ.
«Основным триггером этого решения ICAO было именно нарушение базового положения чикагской конвенции (основное международное соглашение в области авиации в мире) о недопустимости двойной регистрации самолетов. Но предпосылки проблем с безопасностью полетов в РФ были уже давно, о чем свидетельствует антирекорд мирового уровня РФ по числу авиационных катастроф и погибших людей в них, как показывает статистика за прошлый 2021 год. Эти проблемы с безопасностью полетов в РФ начались еще до введения санкций после февраля 2022. В результате санкций ситуация с безопасностью полетов только обострилась. Поэтому не только по формальному признаку из-за двойной регистрации ICAO приняло решение о небезопасности наших самолетов. На это есть и вполне объективные причины. После отказа работать в РФ почти всех западных разработчиков самолетов, прежде всего в лице Boeing и Airbus, практически весь наш парк иностранных самолетов (а это как минимум 80% от всего парка самолетов в РФ) оказался без присмотра с точки зрения безопасности», — рассказал эксперт.
Другой анонимный эксперт пояснил, что ICAO не может что-то разрешать или запрещать, она может только рекомендовать и ставить в известность. Но на основании этой информации другие страны могут запрещать самолетам российских авиакомпаний использовать свое воздушное пространство. Потому что по нормам ICAO за любую аварию или катастрофу, произошедшую в воздушном пространстве той или иной страны, несут ответственность авиавласти и вообще власти той страны, где эта авария произошла. Поэтому, по словам эксперта, ни одной стране мира не хочется, чтобы в ее воздушном пространстве потерпел крушение самолет страны, которая не обеспечивает на должном уровне безопасность полетов.
Кроме того, по словам собеседника, для России это также грозит «имиджевыми потерями». «Когда страна, чей государственный язык является одним из официальных языков ICAO, не обеспечивает должным образом безопасность полетов и эксплуатацию воздушных судов настолько, что получает красный флаг, — это имиджевый позор. В данном случае Россия на репутационном уровне становится изгоем в мировой гражданской авиации. России дали три месяца, чтобы устранить эти недочеты, но за это время она не успела это сделать», — пояснил эксперт.
При этом, как пояснил эксперт, угрожающая ситуация с безопасностью полетов сложилась не после 24 февраля, она была и ранее. Многие иностранные эксперты, в том числе и эксперты ICAO, еще до этого говорили, что российское авиационное законодательство отстало по сравнению с мировым. Но, несмотря на все недочеты в российском законодательстве, до момента двойной регистрации Россия поддерживала летную годность и безопасность самолетов на мировом уровне. «Однако воровство чужих самолетов, находящихся в лизинге, как раз и привело к тому, что появилась двойная регистрация, а это прямо запрещено. С марта мы не можем получать запчасти, у наших центров технического обслуживания и ремонта нет доступа к актуальным базам. Мы не можем получать запчасти от иностранных производителей напрямую. Закупаем непонятно какие запчасти, плюс авиационный каннибализм, который уже даже не скрывается. Все это также наложило отпечаток и понизило уровень безопасности эксплуатации воздушных судов», — рассказал собеседник.
В начале марта Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям приостановить все международные рейсы из-за опасений массовых арестов самолетов за рубежом.
Угроза прекращения полетов нависла и над российским лайнером Sukhoi Superjet 100, который в условиях санкций мог бы заменить лайнеры иностранного производства. Российские авиакомпании не могут ремонтировать и поддерживать в исправном состоянии российско-французские двигатели SaM146, которые устанавливаются на Superjet. Это связано с введением санкций Евросоюза.
В конце мая китайские власти из-за двойной регистрации запретили полеты российских самолетов Boeing, сделав исключение только для транзитных рейсов. Прежде всего от этого запрета пострадала грузовая авиакомпания «Авиастар-ТУ». Она является основным партнером популярного в РФ маркетплейса AliExpress, а также «Почты России».
«Авиастар-ТУ» использует шесть Boeing 757. Пять из них имеют российскую регистрацию, хотя еще в начале марта они были зарегистрированы на Бермудских островах. Повторно регистрировать самолеты в России начали после того, как владельцы лайнеров стали отзывать разрешения на их использование в лизинге российскими авиакомпаниями.
В начале июня на Шри-Ланке арестовали самолет Airbus A330 авиакомпании «Аэрофлот» из-за отсутствия разрешения на полет авиационных властей страны. В администрации аэропорта рассказали, что проблема связана с коммерческим спором с лизинговой компанией из Ирландии Celestial Aviation Trading Limited, которой принадлежит этот авиалайнер. Она потребовала у суда запретить самолету покидать страну.