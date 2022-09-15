Министерство промышленности и торговли России заявили, что ожидают больший спрос на инженеров, чем на экономистов
Замглавы Минпромторга Алексей Ученов заявил, что в стране растет спрос на технические специальности и средне-профессиональное образование
Замглавы Минпромторга Алексей Ученов заявил, что скоро в России будут больше нужны инжинеры, чем экономисты. По его словам, в стране растет спрос на технические специальности и средне-профессиональное образование.
«Мы видим, что спрос на техническое образование есть, у нас сегодня очень хорошая школа и высшее образование, и мы видим, как средне-профессиональное образование подтягивается. В ближайшей перспективе нам надо будет больше инженеров, нежели экономистов, я думаю, что за этим стоит будущее»,— сказал Алексей Ученов на пленарном заседании XVI Международного конгресса-выставки «Молодые профессионалы. Готовим кадры для экономического роста» в Сириусе.
Господин Ученов добавил, что молодежь стала больше интересоваться программами средне-специального образования.
Больше всего вакантных бюджетных мест по итогам приемной компании в вузы в этом году осталось на инженерных и технических направлениях. В вузах считают, что свободные места появились из-за действующих уже второй год правил приема, которые ликвидировали так называемую вторую волну зачисления. На ситуацию также могли повлиять снижение интереса к этим направлениям учебы и социально-экономическая ситуация.