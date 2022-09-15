В Министерстве финансов России оценили прямые потери от санкций в сотни миллиардов долларов
Финансовый сектор России понес прямые потери на сотни миллиардов долларов из-за санкций Запада, введенных после вторжения в Украину
Финансовый сектор России понес прямые потери на сотни миллиардов долларов из-за санкций Запада, введенных после вторжения в Украину, сообщает Bloomberg, ссылаясь на внутренний документ Минфина РФ.
По данным агентства, этот доклад подготовили для совещания высокопоставленных российских чиновников, прошедшего 29 августа. Содержание документа подтвердили источники, осведомленные о совещании.
Министерство, согласно документу, включило в прямые потери:
снижение капитализации фондового рынка на 40%;
снижение банковского капитала на 10%;
300 миллиардов долларов замороженных валютных резервов Центробанка;
4,6 триллиона рублей замороженных евробондов;
563 миллиарда рублей замороженных розничных активов.
В докладе не приводится общая оценка ущерба от санкций.
В Минфине отказались от комментариев. Bloomberg отмечает, что 12 сентября президент РФ Владимир Путин говорил, что «Россия уверенно справляется с внешним давлением», а экономика «постепенно стабилизируется, выравнивается, выходит на траекторию роста».
В конце августа, по данным Bloomberg, в правительстве России представили доклад о влиянии санкций на экономику. Российские чиновники и эксперты, готовившие доклад несколько месяцев, заявили, что Россия может столкнуться с более длительной и глубокой рецессией из-за санкций Запада, которые угрожают важным секторам экономики.