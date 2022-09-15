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Экономика
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15 сентября 2022, 01:50

В Министерстве финансов России оценили прямые потери от санкций в сотни миллиардов долларов

Финансовый сектор России понес прямые потери на сотни миллиардов долларов из-за санкций Запада, введенных после вторжения в Украину

В Министерстве финансов России оценили прямые потери от санкций в сотни миллиардов долларов

Финансовый сектор России понес прямые потери на сотни миллиардов долларов из-за санкций Запада, введенных после вторжения в Украину, сообщает Bloomberg, ссылаясь на внутренний документ Минфина РФ.

По данным агентства, этот доклад подготовили для совещания высокопоставленных российских чиновников, прошедшего 29 августа. Содержание документа подтвердили источники, осведомленные о совещании.

Министерство, согласно документу, включило в прямые потери:

снижение капитализации фондового рынка на 40%;

снижение банковского капитала на 10%;

300 миллиардов долларов замороженных валютных резервов Центробанка;

4,6 триллиона рублей замороженных евробондов;

563 миллиарда рублей замороженных розничных активов.

В докладе не приводится общая оценка ущерба от санкций.

В Минфине отказались от комментариев. Bloomberg отмечает, что 12 сентября президент РФ Владимир Путин говорил, что «Россия уверенно справляется с внешним давлением», а экономика «постепенно стабилизируется, выравнивается, выходит на траекторию роста».

В конце августа, по данным Bloomberg, в правительстве России представили доклад о влиянии санкций на экономику. Российские чиновники и эксперты, готовившие доклад несколько месяцев, заявили, что Россия может столкнуться с более длительной и глубокой рецессией из-за санкций Запада, которые угрожают важным секторам экономики.

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