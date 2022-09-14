Российским пропагандистам выплатили из бюджета почти миллиард рублей на поддержку войны
Из созданного Владимиром Путиным Президентского фонда культурных инициатив с 24 февраля выделили около миллиарда рублей на пропагандистские мероприятия в поддержку войны, в том числе на концерты с Z-символикой
Из созданного Владимиром Путиным Президентского фонда культурных инициатив с 24 февраля выделили около миллиарда рублей на пропагандистские мероприятия в поддержку войны, в том числе на концерты с Z-символикой. Как сообщает издание «Сирена», с помощью таких мероприятий Путин хочет создавать иллюзию, что все россияне поддерживают действия властей.
В первый год работы правительство выделило фонду на гранты 3,5 млрд рублей, на 2022‑й запланировано выделить 8 млрд рублей, на 2023‑й — 10 млрд. По данным издания, с начала войны в конкурсе фонда победили 172 проекта, бо́льшая часть из которых связана с Z-пропагандой.
Издание перечисляет среди прочего апрельское шоу Евгения Плющенко, на которое из бюджета выделили 50,5 млн рублей. Фигурист и тренер сделал его частью шоу «Zа мир! Zа Россию! Zа будущее!», а на пригласительных оказалась буква Z. Помимо этого, начал концерт глава Тульской областной думы речью про единство и силу России.
Также знаковым стал патриотический концерт «Za Россию», за выступление на котором 34 исполнителя получили 95,3 млн рублей. Среди музыкантов были «СерьГа», Сергей Бобунец, Uma2rman, «7Б», Олег и Родион Газмановы, «Фабрика», Анна Семенович, Денис Майданов, Митя Фомин, Николай Расторгуев, Дмитрий Харатьян, Дмитрий Певцов, «Самоцветы».
Главным «грантополучателем» стал проект АНО «Экспертный институт социальных исследований», близкий к куратору фонда Сергею Кириенко. ЭИСИ был создан специально для продвижения пропагандистских идей Кремля.
Издание отмечает, что в списке есть YouTube-блогеры: например, Дмитрий Пучков (известный как Гоблин) получил от властей 18,7 млн рублей. Он публикует пропагандистскую программу «Вечерний излучатель» VK и на Rutube, так как YouTube‑канал Пучкова заблокирован.
Из бюджета России выделяются огромные суммы не только на пропаганду внутри страны. The Washington Post, CNN и Reuters опубликовали материалы, согласно которым Россия потратила миллионы долларов на тайную политическую кампанию за рубежом. С 2014 года на подкуп иностранных политиков ушло не менее $300 млн, заявили высокопоставленные чиновники администрации президента США, ссылаясь на американскую разведку. Таким образом российские власти пытались влиять на иностранные партии и отдельных политиков более чем из 20 стран.