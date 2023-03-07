Не мобилизирующая паутина
Как прокремлевские медиа готовили почву для вторжения в Украину
Эксперты Atlantic Council восстановили картину «перекрестного опыления» крупнейших прокремлевских информационных ресурсов, позволяющего повышать убедительность и продвигать основные антиукраинские и антизападные нарративы, ставшие идеологическим оправданием войны. Эти нарративы формировались на протяжении длительного периода с 2014 года и циркулировали в «паутине» основных информационных ресурсов, пропагандировавших их с помощью взаимо- и автоцитирования. Резкий рост публикационной активности практически по всем основным пяти нарративам пришелся на последние пять-семь дней перед вторжением. При этом общий масштаб информационной активности Кремля, скорее, наводит на мысль о его низкой эффективности. Начало войны стало полной неожиданностью для российского населения, а ее цели и мотивы до сих пор остаются для него, показывают данные опросов, неясными. Российская пропаганда, как это видно из исследования, носила в предыдущие годы скорее фоновый и экстенсивный характер, нежели мобилизационный.
Огромный доклад американского Atlantic Council «Война нарративов. Как Кремль и медиа готовили россиян к войне в Украине», основан на анализе девяти тысяч российских публикаций 2014–2021 годов, осуществленном в рамках проектов StopFake и EUvsDisinfo. Эксперты выделили список из 367 пропагандистских утверждений об Украине (об этом коротко писала «Медуза»), а затем проанализировали публикационную активность группы российских новостных агентств и изданий (около 10 тыс. статей) накануне российского вторжения — в период с 16 декабря 2021 по 24 февраля 2022 года.
Исследование показывает, как пять главных нарративов — «Россия хочет мира», «Россия обязана защитить регион по моральным причинам», «Украина является агрессором», «Запад создает напряжение в регионе» и «Украина является марионеткой Запада» — продвигались в публичном пространстве 14 14 основными изданиями и агентствами. Для повышения убедительности нарративов и поддержания информационных поводов публикаций они постоянно цитировали друг друга и ссылались на собственные материалы. В 6368 статьях указан всего один источник информации, которым является одно из этих 1414 медиа. В 4493 статьях в качестве первоисточника выступает предыдущая публикация того же СМИ. Оставшиеся 1875 статей, или 18,4% от всей базы данных, цитируют другие источники информации, в которых, однако, содержатся 2502 ссылки на те же самые 14 новостных ресурсов.
На основании этого анализа эксперты построили схему, своего рода паутину, которая, по их мнению, демонстрирует, как при помощи перекрестного цитирования и самоцитирования создается «нужная» информационная картина.
Радиус кругов на схеме указывает на то, как часто его цитируют другие медиа из «паутины». Стрелки и их толщина показывают, кто на кого ссылается и как часто. Больше всего было процитировано ТАСС (982 раза), на втором месте РИА «Новости» (808 цитат). Новостное агенство RT по цитируемости оказалось на третьем месте. Но оно само ссылается в первую очередь на ТАСС и РИА «Новости».
Новостные агентства имели свои приоритеты по продвижению того или иного нарратива. Больше всего статей было написано на тему «Россия хочет мира» (2201). Она стала основной в большинстве новостных агентств: Газета.Ру (206), «Известия» (331), «Коммерсантъ» (124), RT (182), Лента.Ру (173), «Независимая газета» (34), РБК (105), «Ведомости» (37) и Взгляд.Ру (99). Главной темой «Интерфакса» и РИА «Новости» стал нарратив — «Украина является агрессором» (106 и 546 статей соответственно). Во всех изданиях на эту тему было опубликовано 1888 материалова. Нарратив «Россия обязана защитить регион по моральным соображениям» был преобладающим в трех изданиях: Regnum.Ru (463), «Российская газета» (194) и ТАСС (290). По количеству публикаций во всех медиа он занял второе место (2086).
Большинство статей на тему «Россия хочет мира» вышлои в формате интервью. Публикации на тему «Россия обязана защитить регион по моральным соображениям» чаще всего писались в формате колонки и интервью. Для нарратива «Украина является агрессором» активно использовался жанр аналитических статей и новостных заметок. Для каждого нарратива исследователи построили таймлайн публикационной активности накануне войны — в период с 16 декабря 2021 по 24 февраля 2022 года. Публикации на тему «Россия хочет мира» выходили равномерно на протяжении двух месяцев, в некоторые дни могло выйти около 100 статей в день. С 16 декабря по конец января на тему «Россия обязана защитить регион по моральным соображениям» в день печаталось от 20 до 50 статей за исключением январских праздников. За неделю перед вторжением в день стало публиковаться до 400 статей на эту тему. До 20-х чисел февраля публикационная активность нарратива «Украина является агрессором» была низкой — максимум 10 статей в день, но в последнюю неделю на эту тему ежедневно стало печататься от 250 до 400 статей. Пик публикационной активности нарратива «Запад создает напряжение в регионе» пришелся на конец декабря (до 100 статей в день).
Этот анализ вряд ли можно рассматривать как доказательство приготовления России к войне, как это утверждают эксперты Atlantic Council. Скорее, перед нами лишь иллюстрация того, как работает пропагандистская машина Кремля, то увеличивая, то снижая градус напряжения. При этом общий масштаб подобной информационной активности, скорее, наводит на мысль о ее низкой эффективности. Начало войны стало полной неожиданностью для российского населения, а ее цели и мотивы до сих пор остаются для него неясными, показывают данные опросов. Российская пропаганда, как это видно из исследования, носила в предыдущие годы скорее фоновый и экстенсивный характер, нежели мобилизационный.