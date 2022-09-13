Минпромторг признал зависимость России от иностранных технологий и дефицит кадров
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации признал отставание России в области микроэлектроники на 10-15 лет от мирового уровня
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации признал отставание России в области микроэлектроники на 10-15 лет от мирового уровня, написал «Коммерсантъ» со ссылкой на обновленную концепцию государственной политики в области развития электронной промышленности до 2030 года, которую подготовило министерство. Это новый стратегический документ, на основе которого будет планироваться будущее отрасли, пояснил источник газеты в правительстве. По его словам, разработку документа курировал замминистра Василий Шпак.
По данным издания, в документе говорится о нехватке производственных мощностей в России и критической зависимости процессов проектирования и выпуска продукции от зарубежных технологий. Это касается и программного обеспечения, и материалов, в частности особо чистой химии и кремния. Кроме того, Минпромторг в концепции обозначил трудности с освоением технологических процессов ниже 180 нм, невозможность обеспечить рынок необходимой электроникой, низкую инвестиционную привлекательность, высокую стоимость производства в России и, наконец, острый дефицит кадров. Есть и ссылки на внешние факторы: например, авторы концепции заявили о «недобросовестной конкуренции со стороны зарубежных поставщиков электроники».
Ресурсное обеспечение заявленной госполитики «неочевидно», заявил источник в крупном производителе микроэлектроники. Сейчас отрасль требует не «стратегических предсказаний», а экстренных мер: финансирования, помощи в расширении производств и крупных инвестиций в развитие локальной инфраструктуры, говорит собеседник издания. При этом в концепции говорится об упрощенном доступе к грантам, субсидиям и льготным кредитам для стимулирования внебюджетных инвестиций. Эти субсидии и госконтракты обычно получают «три-четыре придворных дизайн-центра», прокомментировал это источник.
Минцифры в августе спрогнозировало рост расходов госсектора на российский софт в 3,4 раза в срок до 2024 года. Доля трат госсектора на российские решения увеличится до 80% от общих его расходов на IT-решения, полагает министерство. В апреле 2021 года Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) оценивал затраты российских промышленных предприятий, банков и IT-компаний на переход на отечественный софт и оборудование по требованию Минцифры более чем в 1 трлн рублей.
В августе правительство также выделило «Яндексу», VK и Ozon льготный кредит на 130 млрд рублей совокупно. Эти средства должны быть использованы для исполнения обязательств компаний перед держателями еврооблигаций.