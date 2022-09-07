Российская армия оказалась зависима от микрочипов, которые выпускают США и ее союзники
Российская оборонная промышленность остро нуждается в микрочипах, которые выпускают США и ее союзники, пишет издание Politico. Оно получило список элементов, необходимых Москве для производства современного оружия
Российская оборонная промышленность остро нуждается в микрочипах, которые выпускают США и ее союзники, пишет издание Politico. Оно получило список элементов, необходимых Москве для производства современного оружия.
Списки электроники, необходимой российской оборонке, составляют украинские власти. Они просят западных партнеров не допустить попадания этих технологий в Россию. Один из таких списков, судя по всему, попал в распоряжение Politico. Издание уточняет, что не смогло независимо подтвердить подлинность документа, но два военных эксперта подтвердили, что Россия может нуждаться в перечисленных в нем чипах.
Как пишет Politico, документ состоит из трех списков: в первом перечислены чипы, которых критически не хватает, в двух других — детали, которые также нужны, но их поставки не столь критичны. В первом списке представлена в основном продукция американских компаний Marvell, Intel, Holt, ISSI, Microchip, Micron, Broadcom и Texas Instruments. Кроме того, в документе перечисляются производства из Германии, Нидерландов, Великобритании, Тайваня и Японии.
Издание отмечает, что, на первый взгляд, у России не должно быть возможности приобрести чипы, в которых она нуждается острее всего. Ранее Москва покупала их у США, ЕС и Японии, однако после начала войны эти страны приостановили поставки высоких технологий в Россию. Вместо них поставки мог бы осуществлять Китай, но, судя по имеющимся в распоряжении США данным, пока не делает этого. В крайних случаях российские инженеры решают проблему дефицита чипов, разбирая бытовую технику, например холодильники, пишет Politico.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в разговоре с Politico сказал, что война достигла переломного момента, когда технологическое преимущество оказывается решающим. Он добавил, что, по данным Киева, Россия потратила почти половину своего арсенала. При этом по некоторым вооружениям запасы сократились до нескольких десятков единиц. Например, гиперзвуковых ракет, в которых используются современные технологии, у России осталось лишь около 40, полагают в Киеве.
В мае министр торговли США Джина Раймондо сообщила, что украинские чиновники обнаружили в российских танках компьютерные чипы от посудомоечных машин и холодильников. В Вашингтоне отметили, что таким образом Россия может пытаться компенсировать нехватку компонентов, которые оказались недоступны из-за санкций.
Как ранее писала в своем отчете группа Conflict Armament Research, в самом современном российском оружии используются технологии конца 1990-х годов, сравнимые с теми, что использовались в игровых приставках того времени. Аналитики также отмечали, что Россия использует одни и те же электронные компоненты от иностранных производителей в различных видах оружия: от крылатых ракет до ударных вертолетов.