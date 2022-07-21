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Европа
21 июля 2022, 01:07

В Евросоюзе оценили зависимость России от импорта высоких технологий

По импорту высокотехнологичной продукции «Россия зависит от Европы более чем на 45%, от Соединенных Штатов на 21% и от Китая — всего лишь на 11%», написал Жозеп Боррель у себя в блоге

В Евросоюзе оценили зависимость России от импорта высоких технологий

По импорту высокотехнологичной продукции «Россия зависит от Европы более чем на 45%, от Соединенных Штатов на 21% и от Китая — всего лишь на 11%», написал на минувших выходных верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель у себя в блоге.

«Разумеется, Россия может попытаться ограничить эффект санкций путем замещения импорта на продукты собственного производства. Это не без успеха было проделано в сельскохозяйственном секторе после санкций 2014 года. Однако для высокотехнологичных продуктов импортозамещение гораздо более трудновыполнимо», — указал Боррель.

В качестве примера он привел полупроводниковую отрасль, автомобилестроение, добычу нефти и газа. Санкции на экспорт полупроводников в Россию оказали прямое воздействие на российские компании, которые производят потребительскую электронику, компьютеры, самолеты, автомобили или военное оборудование, написал Боррель. Со временем российская нефтяная индустрия пострадает не только от ухода иностранных операторов, но и от возрастающей сложности в приобретении продвинутых технологий, например, для горизонтального бурения, утверждает глава европейской дипломатии.

Согласно анализу европейского аналитического центра Bruegel, проделанному на основе данных Обсерватории экономической сложности (OEC) и Бюро статистики США, Россия импортирует высокотехнологичных товаров на $19 млрд в год. Это относительно немного по сравнению с общим импортом товаров в Россию на $293 млрд в 2021 году. Ввоз высокотехнологичной продукции из стран ЕС составляет $9 млрд: в основном это летательные аппараты и их компоненты, биотехнологии, информационно-коммуникационные технологии. Китай является основным поставщиком оптоэлектронных технологий в Россию, утверждает Bruegel.

По данным Росстата, в 2021 году 76% российского импорта представляли собой «высокотехнологичные товары», однако к перечню такой продукции относятся даже чемоданы, искусственный мех, обои, пальто, бутылки, железная проволока и т. д.

В целом в российском импорте товаров на долю стран, которые ввели против России санкции, приходится больше половины — 51,4% ($150,8 млрд из $293,5 млрд, по данным за 2021 год). Если учитывать еще и закупки услуг в этих странах, добавится примерно $50 млрд (из $75,5 млрд общего импорта услуг в 2021 году), следует из данных Банка России.

Президент Владимир Путин говорил в июне, что в последние годы уделялось много внимания импортозамещению: стране удалось добиться успеха по целому ряду направлений — АПК, производство лекарств, медицинского оборудования, оборонно-промышленный комплекс. «Подчеркну: производить все и вся, конечно же, невозможно и не нужно. Однако нам необходимо обладать всеми критически важными технологиями, чтобы при необходимости в короткие сроки наладить собственное производство любой продукции. Именно так мы поступали, когда быстро обеспечили вакцины от коронавируса», — сказал он.

Помимо товаров, которые сразу используются в потреблении, Россия закупает за рубежом инвестиционные и промежуточные товары для нужд отечественного производства. По последним данным Росстата, за 2020 год (последние доступные данные) доля промежуточных товаров — сырья, материалов и комплектующих — в общем объеме импорта составляла 41,9%, инвестиционных (машины, оборудование) — 25,3%.

После введения санкций и добровольных ограничений на экспорт в Россию предприятия столкнулись с проблемами в поставках импортного сырья и оборудования. По данным мониторинга предприятий, которые озвучил завлабораторией конъюнктурных опросов Института Гайдара Сергей Цухло, в июне больше половины опрошенных (51%) заявили о недостатке импортного сырья. Хуже всего сейчас ситуация в пищевой промышленности: с нехваткой импортного сырья и материалов столкнулись 79% предприятий. На втором месте в этом антирейтинге оказалась легкая промышленность: 70% участников отрасли отметили недостаточную обеспеченность импортом. Чуть лучше ситуация в машиностроении: о нехватке иностранных комплектующих заявили 67% предприятий. Меньше всего от импорта зависят лесная, бумажная, мебельная промышленность, деревообработка: 38% респондентов пожаловались на дефицит импортного сырья.

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