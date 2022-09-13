В России могут отказаться от указания срока годности на этикетках для экономии чернил
В ответ на просьбу бизнеса с этикеток продуктов может исчезнуть информация о месте производства и указание, где именно на товаре размещены срок его годности и дата изготовления
В ответ на просьбу бизнеса с этикеток продуктов может исчезнуть информация о месте производства и указание, где именно на товаре размещены срок его годности и дата изготовления, сообщает РБК со ссылкой на Росстандарт. Речь идет о надписях «дата изготовления, годен до: указаны на упаковке».
В середине июля производители продуктов попросили уменьшить размер этикеток. Бизнес считает, что в текущих условиях это разумная мера с точки зрения экономии чернил и бумаги. Однако производителей ограничивает объем обязательной информации, которая должна печататься на упаковке. По их мнению, ее стоит пересмотреть, убрав то, что не несет смысловой нагрузки.
После этого бизнес обратился к Росстандарту с просьбой изучить возможность уточнения национальных стандартов России в области этикетирования. Ведомство заключило, что размер и информативность этикеток товаров можно сократить, убрав «данные об адресах производства пищевой продукции, указание на места нанесения даты изготовления и срока годности, знаки и пиктограммы».
Росстандарт отметил, что уточнения стандартов в области этикетирования целесообразно рассматривать в рамках изменений в технических регламентах Таможенного союза, общих для стран Евразийского экономического союза.
В ведомстве предложили сократить размер этикетки, перенеся часть информации в QR-коды. Пересмотр действующего в России ГОСТа запланирован на 2023 год.
В середине июня в России начали эксперимент по производству «отечественного Tetra Pak». Вице-премьер Виктория Абрамченко уточнила, что новая упаковка будет серого цвета, а не привычная белая, однако на качество продукции это не повлияет.
В 2020 году Unilever сообщила, что создаст «углеродные этикетки» для каждого из 70 тыс. своих продуктов, где будет указано, сколько парникового газа было выброшено в процессе их производства и доставки.