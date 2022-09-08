В Министерстве финансов предложили засекретить все госзакупки
Минфин хочет засекретить информацию о госзакупках ведомств и закупках госкомпаний. Такое предложение высказал замминистра финансов Алексей Лавров. По его словам, открытая информация о тендерах уже не нужна
Минфин хочет засекретить информацию о госзакупках ведомств и закупках госкомпаний. Такое предложение высказал замминистра финансов Алексей Лавров. По его словам, открытая информация о тендерах уже не нужна, потому что сектор госзакупок достиг своей прозрачности. Об этом он сообщил в рамках Московского финансового форума.
«Достигнув прозрачности (всех процессов в сфере госзакупок и закупок госкомпаний), можно подумать о том, чтобы соответствующая информация была доступна только профессионально заинтересованным участникам, а не была бы доступна в той же блогосфере и не могла бы использоваться в том числе в неблаговидных целях», — заявил Лавров.
По словам Лаврова, с просьбами о закрытии информации «обращается серьезный бизнес», который боится западных санкций.
Весной этого года власти приняли поправки к закону «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (223-ФЗ), которые позволили госкомпаниям под санкциями размещать информацию о закупках в Единой информационной системе, но без размещения на основном сайте.