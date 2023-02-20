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Москва
20.02.2023 18:26

Российским полицейским купят «бронированные иконы» с текстами молитв

Хозяйственное управление Министерства внутренних дел закупит походные бронепанели с изображениями святых и молитвами для московской полиции. Заказ размещен на портале госзакупок

Российским полицейским купят «бронированные иконы» с текстами молитв

Хозяйственное управление Министерства внутренних дел закупит походные бронепанели с изображениями святых и молитвами для московской полиции. Заказ размещен на портале госзакупок. На дааный лот обратило внимание «Полигон медиа».

Согласно заявке, речь идет о боковых или дополнительных пластинах для бронежилетов. Всего МВД собирается купить 111 штук: по 37 с Георгием Победоносцем, Архангелом Михаилом и образом Казанской Божьей Матери. Такие иконы должны обеспечивать защиту от пуль, выдерживать мороз, жару и дождь, говорится в запросе. Кроме ликов святых на броне напечатают тексты молитв.

Размер каждой панели — 16 на 12 сантиметров, толщина — 7 миллиметров. Поставщик и общая сумма контракта неизвестны, поскольку пока речь идет о «запросе цен».

В январе в Самарской епархии рассказали об отправке освященных шевронов с Богородицей участникам войны в Украине. Там подчеркнули, что на икону можно рассчитывать только «при условии искренней веры и молитвы», и какой-либо «автоматической» помощи от нашивки без этого ждать не стоит. Вместе с тем в епархии уверяют, что один из получивших шеврон «спасся от снаряда HIMARS».

Ранее также сообщалось о передаче Великой иконы Николая Чудотворца на военный аэродром в Энгельсе, который неоднократно подвергался нападению украинских дронов. Церемония прошла в Саратове в храме Святого князя Александра Невского в парке Победы на Соколовой горе.

Икону получило руководство 22-й гвардейской тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии. Как заявил замминистра по внутренней политике Саратовской области Виталий Шустов, образ позволит поднять боевой дух военнослужащих.

В марте, практически разу после вторжения России в Украину, патриарх Кирилл передал Августовскую икону Божией Матери директору Росгвардии Виктору Золотову. В ответ тот заявил, что образ «будет защищать русское воинство и ускорит победу» России. 24 февраля с начала войны в Украине исполнится ровно год.

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