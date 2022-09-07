Отстраненная от международных игр сборная России по футболу сыграет с Ираном и Кыргызстаном
Сборная России по футболу в сентябре проведет товарищеский матч со сборной Кыргызстана в Бишкеке, а в ноябре планируется игра с Ираном
Сборная России по футболу в сентябре проведет товарищеский матч со сборной Кыргызстана в Бишкеке, а в ноябре планируется игра с Ираном. Это будут первые игры национальной команды после начала войны в Украине.
Как сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС), матч с Кыргызстаном состоится 24 сентября в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова. Встреча с Ираном пройдет на выезде в ноябре. О месте и точном времени проведения игры будет сообщено позже. Также РФС ведет переговоры об организации третьего осеннего матча.
В марте из-за вторжения в Украину ФИФА запретила сборной участвовать в международных соревнованиях. После начала войны национальная команда оказалась отстранена от всех официальных игр, на товарищеские встречи это не распространяется.
Впрочем, вскоре под запретом могут оказаться и такие матчи. Это произойдет, если Россию исключат из ФИФА. Перспектива становится все более реальной. В России обсуждают идею интеграции крымских клубов в российские футбольные соревнования. Международные футбольные ассоциации запретили принимать такое решение.
Российские футбольные клубы также после начала войны отстранили от участия в еврокубках. Легионерам, играющим в российских командах, разрешили приостановить контракты.
Сборную Россию возглавляет тренер Валерий Карпин. По данным СМИ он зарабатывает порядка 700 000 евро в год. То есть за время после начала вторжения, когда сборная не играла, он получил порядка 350 тыс. евро.