Меню
Спорт
США пообещали годами поставлять оружие Украине
07 сентября 2022, 12:09

Отстраненная от международных игр сборная России по футболу сыграет с Ираном и Кыргызстаном

Сборная России по футболу в сентябре проведет товарищеский матч со сборной Кыргызстана в Бишкеке, а в ноябре планируется игра с Ираном

Отстраненная от международных игр сборная России по футболу сыграет с Ираном и Кыргызстаном

Сборная России по футболу в сентябре проведет товарищеский матч со сборной Кыргызстана в Бишкеке, а в ноябре планируется игра с Ираном. Это будут первые игры национальной команды после начала войны в Украине.

Как сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС), матч с Кыргызстаном состоится 24 сентября в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова. Встреча с Ираном пройдет на выезде в ноябре. О месте и точном времени проведения игры будет сообщено позже. Также РФС ведет переговоры об организации третьего осеннего матча.

В марте из-за вторжения в Украину ФИФА запретила сборной участвовать в международных соревнованиях. После начала войны национальная команда оказалась отстранена от всех официальных игр, на товарищеские встречи это не распространяется.

Впрочем, вскоре под запретом могут оказаться и такие матчи. Это произойдет, если Россию исключат из ФИФА. Перспектива становится все более реальной. В России обсуждают идею интеграции крымских клубов в российские футбольные соревнования. Международные футбольные ассоциации запретили принимать такое решение.

Российские футбольные клубы также после начала войны отстранили от участия в еврокубках. Легионерам, играющим в российских командах, разрешили приостановить контракты.

Сборную Россию возглавляет тренер Валерий Карпин. По данным СМИ он зарабатывает порядка 700 000 евро в год. То есть за время после начала вторжения, когда сборная не играла, он получил порядка 350 тыс. евро.

Материалы по теме
В Украине сыграли первые с 24 февраля матчи футбольного чемпионата. Игры проходят без зрителей
Уйти нельзя остаться
IFAB официально изменил правила игры в футбол
Сейчас на главной
Переброс российских сил на южный фронт позволил Украине начать активные боевые действия под Харьковом
Украинские силы провели контратаку в Харьковской области в районе Балаклеи которая, вероятно, отбросила российские войска на левый берег рек Северский Донец и Средняя Балаклейка
Школьная пропаганда Орбана
Венгрия
Школьная пропаганда Орбана
В Венгрии, в государстве-члене ЕС и НАТО, только 3% избирателей действующей партии власти считают, что Россия ответственна за войну в Украине; остальные обвиняют преимущественно США и саму Украину. Эти данные могут шокировать – но это реальность
С начала войны в Украине ЕС и США увеличили импорт российского алюминия и никеля
Металлы России
С начала войны в Украине ЕС и США увеличили импорт российского алюминия и никеля
Европейский Союз и Соединенные Штаты увеличили закупки основных промышленных металлов в России, несмотря на проблемы с логистикой, вызванные войной на Украине
Посещать нельзя отказаться
патриотизм
Посещать нельзя отказаться
В российских школах начался цикл пропагандистских занятий «Разговоры о важном». На первом таком уроке 5 сентября первоклассникам рассказали, что Путин любит всех детей и ему важно, чтобы они хорошо учились. На следующем занятии школьники должны узнать цель войны
В мире
Российская армия оказалась зависима от микрочипов, которые выпускают США и ее союзники
Российская оборонная промышленность остро нуждается в микрочипах, которые выпускают США и ее союзники, пишет издание Politico. Оно получило список элементов, необходимых Москве для производства современного оружия
В выпуске «Встреча выпускников КВН» вырезали шутку про телеведущего Владимира Соловьева, где ему показали средний палец
цензура
В выпуске «Встреча выпускников КВН» вырезали шутку про телеведущего Владимира Соловьева, где ему показали средний палец
Из эфира «Первого канала» пропали некоторые шутки, прозвучавшие на «Встрече выпускников КВН», которая прошла 15 июля в Екатеринбурге
В подконтрольном России Бердянске взорвали автомобиль «коменданта-коллаборанта»
война в украине
В подконтрольном России Бердянске взорвали автомобиль «коменданта-коллаборанта»
В захваченном российской армией Бердянске произошло нападение на пророссийского коменданта города Артема Бардина. Его автомобиль был взорван возле здания военно-гражданской администрации
Венгрия потребовала снять санкции с трех российских олигархов
Венгрия угрожает заблокировать новые санкции в отношении РФ, если из списка лиц, чьи активы заморожены и которым запрещена выдача виз, не исключат трех российских олигархов
Дело о выселении семьи Шестуна сегодня слушалось в суде Серпухова, некоторые моменты процесса оказались неожиданными
александр шестун
Дело о выселении семьи Шестуна сегодня слушалось в суде Серпухова, некоторые моменты процесса оказались неожиданными
В суде Серпухова сегодня рассматривался иск Росимущества к многодетной семье Александра Шестуна. Суть заявления — выселение
Российские радиостанции перестали ставить песни «неправильных» украинских исполнителей
цензура
Российские радиостанции перестали ставить песни «неправильных» украинских исполнителей
Украинские звезды, высказавшиеся против войны, исчезли из эфиров российских станций. В числе запрещенных оказались Иван Дорн, Светлана Лобода, Макс Барских, группа Kazka
Россиянам добавят еще один сбор за газ, чтобы компенсировать остановку поставок в Европу
Газоанализаторы
Россиянам добавят еще один сбор за газ, чтобы компенсировать остановку поставок в Европу
Депутаты подготовили законопроект об оснащении газифицированных домов газоанализаторами. Это приборы, которые извещают об утечке или перекрывают газ в случае ЧП
Засуха превратила озеро в жизненно важной испанской заболоченной местности в лужу
Эксперты из Национального исследовательского совета Испании заявили, что озеро Санта-Олалла, расположенное на территории объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, высохло в третий раз за 50 лет
По данным Росстата с начала года из России уехали 419 тысяч человек
эмиграция
По данным Росстата с начала года из России уехали 419 тысяч человек
Больше всего людей из России выехали в Украину, Таджикистан и Армению. Также более 40 тысяч россиян уехали в Киргизию и Казахстан. Из стран дальнего зарубежья лидером стал Китай
Россия начала покупать боеприпасы для войны в Украине у Северной Кореи
США
Россия начала покупать боеприпасы для войны в Украине у Северной Кореи
Согласно рассекреченным данным американской разведки, Россия покупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет, и стремится купить северокорейскую военную технику
Авторская колонка
«Подмосковный спрут»
Всем известен заказчик моего ареста — губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Координация областных силовиков — прокуратура, ФСИН, СКР, МВД — ведется из красногорской башни. Истинная цель срочного этапа — скрыть следы телесных повреждений
Шестун Александр
Россия и Иран введут с 2023 года безвизовый режим для туристических групп
Россия и Иран
Россия и Иран введут с 2023 года безвизовый режим для туристических групп
В конце июля Россия и Иран подписали соглашение об экспорте в Россию деталей и оборудования для самолетов и их техобслуживании. Также был подписан меморандум о взаимопонимании
Министерство счастья
пропаганда
Министерство счастья
Глава политического блока администрации президента Сергей Кириенко создает новый класс пропагандистов — это будут эксперты-политологи, которые должны в едином ключе «интерпретировать» события на телешоу, на стримах в интернете, в комментариях интернет-СМИ и Telegram-каналам
Российская экономика вернется к довоенному уровню только к концу десятилетия
санкции
Российская экономика вернется к довоенному уровню только к концу десятилетия
Согласно секретному отчету, подготовленному для российского правительства, РФ может столкнуться с более длительной и глубокой рецессией из-за санкций, чем официально объявляют власти