Уйти нельзя остаться
Роналду игнорирует сборы «Манчестер Юнайтед» и рискует пропустить сезон Лиги чемпионов поскольку ему негде продолжать карьеру
Криштиану Роналду не участвует в первом тренировочном сборе «Манчестер Юнайтед». Нападающий пропускает турне по Таиланду и Австралии по семейным обстоятельствам. При этом представители западных медиа не сомневаются, что 37-летний футболист остался в родной Португалии в ожидании новых трансферных переговоров. Проблема лишь в том, что европейские топ-клубы не спешат вступать в переговоры с агентом игрока Жорже Мендешем, а некоторые даже не стесняются официально отказываться от услуг Криштиану.
Кто отказался от Роналду
Одним из первых возможность трансфера Роналду официально опроверг спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич. «Я очень уважаю Криштиану Роналду, его достижения и его карьеру. Но еще раз: [его трансфер] не в наших планах и не был в планах», — сказал топ-менеджер мюнхенского клуба.
Против покупки Криштиану выступил и главный тренер «Челси» Томас Тухель. Правда, никаких официальных заявлений немец не делал. О желании Тухеля отказаться от услуг Роналду сообщил авторитетный итальянский журналист-инсайдер Фабрицио Романо. Отпадают и еще два привлекательных варианта в Англии и Испании. Возможный переход Роналду в «Манчестер Сити» или «Барселону» осложнен тем, что эти клубы закрыли позицию центрального нападающего. Трансферы таких суперзвезд, как Эрлинг Холанд и Роберт Левандовски, по сути, блокируют Роналду дорогу на «Этихад» и «Камп Ноу».
Роналду в своей нынешней ситуации не отказался бы присоединиться и к менее титулованным клубам. В их числе — мадридский «Атлетико». Если «Реал» 14 раз выигрывал Лигу чемпионов (четыре из них — с Криштиану в составе), то «Атлетико» заветный кубок не доставался никогда. При этом в сентябре команда Диего Симеоне начнет в этом турнире десятый сезон подряд, что явно могло бы заинтересовать Криштиану. На недовольство фанатов его выступлениями за принципиального соперника еще можно было бы не обратить внимания, но против трансфера внезапно выступил едва ли не самый влиятельный болельщик «Атлетико» — мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда.
«Этот вариант не рассматривается. Роналду — отличный футболист, но я думаю, что он здесь не для того, чтобы играть за «Атлетико». Причина — в его прошлом. Определенная часть болельщиков не приняла бы его», — сказал глава испанской столицы.
По данным британского издания The Independent, многолетний агент португальской звезды Жорже Мендеш получил настолько низкий спрос на своего клиента, что уже сейчас готов пойти на уступки в переговорах с возможными работодателями. Интересно, что по данным Sky Sports, Мендеш указывал представителям европейских топ-клубов на очевидную выгоду от сотрудничества со своим клиентом: рост числа спонсоров и охватов в соцсетях, влияние на рекламодателей. Однако даже эти аргументы на данный момент не позволили никого убедить.
Если Роналду останется в «Манчестер Юнайтед», то впервые за 19 лет пропустит сезон Лиги чемпионов. В прошлом сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) его команда заняла шестое место и сыграет лишь в Лиге Европы. Желание Роналду во что бы то ни стало продолжать выступления в Лиге чемпионов, по всей вероятности, обусловлено соперничеством с Лионелем Месси в списке лучших бомбардиров в истории турнира. У португальца на данный момент 141 гол, у аргентинца — 125. Но Месси моложе на два года, а контракт с действующим участником Лиги чемпионов, «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) дает ему надежду сократить отставание, особенно, если вечный конкурент прекратит выступления в турнире.
Аргументы против подписания Криштиану
Возраст. Инсайдеры The Times утверждали, что в свои 37 Роналду отводит себе еще три–четыре года до окончания карьеры и хотел бы провести все это время, выступая в Лиге чемпионов. Тем не менее, трансфер Роналду нельзя было бы назвать успешной инвестицией в будущее ни для одного из постоянных участников ЛЧ. Претендент на Криштиану, вероятнее всего, заключит с португальцем последний контракт в его карьере и останется без возможности заработать на перепродаже. Выстраивать команду придется вокруг стареющего футболиста, который вряд ли захочет оставаться в тени молодых игроков, какими бы талантливыми они ни были.
Игровой эгоизм. Некоторые особенности поведения Криштиану уже не исправить. «Нескрываемая злость, жесты в адрес товарищей по команде, желание проводить на поле все 90 минут… Все это могло бы вызвать проблемы в раздевалке, особенно учитывая, что в том же «Реале» к отсутствию Роналду уже привыкли. А еще вернутся споры о том, кто должен бить штрафные и пенальти», — писало испанское издание Marca по поводу возможного возвращения португальца в мадридский клуб прошлым летом.
Ситуацию ухудшают образ альфа-лидера, созданный самим Роналду и принятый многомилионной аудиторией, а также вероятный отказ Криштиану от роли игрока ротации. Это значит, что бренд Роналду может потерять силу от перехода португальца в менее статусный клуб вроде лондонского «Тоттенхэма» или лиссабонского «Спортинга», которые редко претендуют на титулы даже в национальных соревнованиях. Если же Роналду не согласится со скромной игровой ролью, ему будет сложно договориться о переходе в один из элитных клубов.
Тактическая роль. В свои лучшие годы португалец не только обеспечивал результат голами, но и максимально помогал своим командам вскрывать пространство в обороне соперника за счет скоростных рывков. Сейчас португалец не только снизил результативность (18 мячей в 30 матчах, третье место в списке лучших бомбардиров АПЛ), но и все меньше участвует в оборонительных действиях. Что самое интересное, на неумение обороняться Роналду указывал еще Жозе Моуринью в «Реале»: «Ты жалуешься на наш оборонительный стиль, но причина, по которой мы так играем, это ты. Ты не хочешь прикрывать фланги, поэтому я вынужден строить оборону у своих ворот».
С годами эти качества Роналду только ухудшались. По данным порталов, специализирующихся на статистике технико-тактических действий (ТТД), с 2018 г. количество прессинг-действий Криштиану за матч уменьшилось с 9,4 (в среднем) до 6,67. Ральф Рангник, тренировавший «Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне, заявил на прощание, что ему так и не удалось найти баланс в командных взаимодействиях. Кстати, игра Роналду в атаке — тоже проблема. С его присутствием у того же Эрика Тен Хага может не получиться выстроить комбинационный футбол.
Влияние на клуб. По информации ESPN, португалец пропустил первый сбор «Манчестер Юнайтед», потому что хотел оценить работу на трансферном рынке. Принять окончательное решение относительно своего будущего он хотел, опираясь на то, что увидит в текущем межсезонье. По его мнению, клубу нужно приобрести не менее семи новых игроков. На данный момент в «Манчестер Юнайтед» лишь три новичка — защитники Лисандро Мартинес и Тиррелл Маласия, а также хавбек Кристиан Эриксен. Есть все основания предполагать, что и на новом месте Криш будет воздействовать не только на команду и тренерский штаб, но и на менеджерский состав, а также больших боссов.
Зарплата. По данным The Athletic, в контракте Роналду с «Манчестер Юнайтед» был прописан пункт о сокращении зарплаты на 25% в случае невыхода в Лигу чемпионов. Теперь заработки португальца сократились с 480 000 до 360 000 фунтов в неделю, но даже это не мешает ему оставаться в числе самых высокооплачиваемых игроков АПЛ. В новом сезоне Криш будет уступать лишь Кевину Де Брюйне из «Манчестер Сити» и Мохамеду Салаху из «Ливерпуля».
Смущает не только зарплата Роналду сама по себе, но и дисбаланс, который она способна создать в финансовой ведомости. ПСЖ, возможно, единственный европейский клуб, в котором Роналду в случае перехода не будет зарабатывать существенно больше остальных игроков. Но, как ни парадоксально, парижане отказались от Криштиану именно по причине размера оклада. По информации El Mundo Deportivo, еще один контракт на 20–30 млн евро в год не позволил бы чемпионам Франции вписаться в финансовый фэйр-плей из-за раздутой зарплатной ведомости.
Тен Хаг спокоен насчет португальца
Время сейчас работает, скорее, против Роналду. Ведущие европейские клубы не только совершили ряд важных трансферов, но и находятся в разгаре предсезонных сборов. Срочное подписание футболиста даже в статусе мировой суперзвезды будет форс-мажором и нарушением заранее сверстанных планов — как с точки зрения бюджетов, так и в рамках тактических схем.
Некоторые признаки указывают на то, что Роналду останется в «Манчестер Юнайтед». Один из них — участие португальца в презентации формы на сезон 2022/23, прошедшей на «Олд Траффорд». Еще один важный момент: инсайдерам британского издания The Independent удалось выяснить, что клуб не ведетпоисков нового центрфорварда в летнее трансферное окно. Это значит, что клуб рассчитывает провести сезон с португальцем в стартовом составе.