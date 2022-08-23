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23 августа 2022, 22:31

В Украине сыграли первые с 24 февраля матчи футбольного чемпионата. Игры проходят без зрителей

Новый сезон чемпионата Украины по футболу стартовал 23 августа. В первом матче в Киеве встречались донецкий «Шахтер» и харьковский «Металлист»

В Украине сыграли первые с 24 февраля матчи футбольного чемпионата. Игры проходят без зрителей

Новый сезон чемпионата Украины по футболу стартовал 23 августа. В первом матче в Киеве встречались донецкий «Шахтер» и харьковский «Металлист». Встреча завершилась со счетом 0:0.

Также во вторник прошли матчи «Черноморец» (Одесса) — «Верес» (Ровно) — 0:1 (игра состоялась в Киеве) и «Заря» (Луганск) — «Ворскла» (Полтава) — 3:1 (Ужгород).

Кроме того, «Колос» (Ковалёвка) позднее во вторник примет «Кривбасс» (Кривой Рог).

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт ранее сообщал, что матчи будут проводиться на территории страны без зрителей и с соблюдением всех правил безопасности. По его словам, во время воздушных тревог игры будут останавливаться.

Прошлый чемпионат Украины был приостановлен 24 февраля, после того как началось российское военное вторжение и в стране было введено военное положение. В конце апреля общее собрание участников Украинской премьер-лиги (УПЛ) приняло решение завершить чемпионат досрочно. По итогам 18 туров первую строчку в турнирной таблице занимал «Шахтер», опережая на два очка киевское «Динамо».

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