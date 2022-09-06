Меню
Культура
Польша построит барьер на границе с Россией
06 сентября 2022, 20:21

В выпуске «Встреча выпускников КВН» вырезали шутку про телеведущего Владимира Соловьева, где ему показали средний палец

Из эфира «Первого канала» пропали некоторые шутки, прозвучавшие на «Встрече выпускников КВН», которая прошла 15 июля в Екатеринбурге

В выпуске «Встреча выпускников КВН» вырезали шутку про телеведущего Владимира Соловьева, где ему показали средний палец

Из эфира «Первого канала» пропали некоторые шутки, прозвучавшие на «Встрече выпускников КВН», которая прошла 15 июля в Екатеринбурге. Так, из эфира вырезали шутку про телеведущего Владимира Соловьева от команды «Сборная Снежногорска». Не попавшее на телевидение высмеивание журналиста заметил корреспондент URA.RU во время просмотра шоу.

Во время конкурса «Импровизация», куда для участия приглашали членов жюри, на сцену поднялся участник команды «Уральские пельмени» Андрей Рожков. По задумке он в роли бабушки должен был сидеть на скамейке и приговаривать: «Ходят и ходят, проститутки, наркоманы. А ты куда?» В оригинале в ответ на эту фразу участник команды «Сборной Снежногорска» в костюме среднего пальца ответил: «Мы хотели Соловьеву от всех екатеринбуржцев привет передать», после чего зал взорвался аплодисментами, а ведущий Валдис Пельш заявил, что «после такого успеха никто больше пытаться не будет».

Однако в цензурной версии сценка с Рожковым была урезана до двух шуток, и ни в одной из них не было речи о Соловьеве. А фраза Пельша про неповторимый успех в выпуске оказалась адресована шутке звезды «Уральских пельменей» Ксении Корневой.

Помимо этого из эфира пропала оплошность Пельша: во время записи выпуска ведущий решил поблагодарить губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева за организацию мероприятия, но неправильно поставил ударение в его фамилии, поэтому глава региона стал КуйвАшевым. Однако в эфир этот казус не попал — на записи Пельш произносит фамилию свердловского губернатора верно.

«Встреча выпускников КВН» прошла в МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО» 15 июля. Между собой соревновались три команды: «Раисы» (Иркутск, чемпионки Высшей лиги 2018 года), «Русская дорога» (Армавир, чемпион Высшей лиги-2020) и «Сборная Снежногорска» (Мурманская область, финалист Высшей лиги-2019). Зрителям особенно по душе пришлись шутки про первого президента России Бориса Ельцина и телеведущего Владимира Соловьева. Однако организаторы КВН часто вырезают шутки из эфира: так, в 2019 году в выпуск не попала шутка команды «Уральские пельмени», адресованная постоянному члену жюри КВН Юлию Гусману.

Материалы по теме
Российские радиостанции перестали ставить песни «неправильных» украинских исполнителей. «Правильные» избежали цензуры
Минюст РФ признал иноагентами Быкова, Альбац и Митю Алешковского
Депутат Госдумы РФ обратился к главе ФСБ с просьбой запретить въезд группе «Би-2»
Сейчас на главной
Посещать нельзя отказаться
патриотизм
Посещать нельзя отказаться
В российских школах начался цикл пропагандистских занятий «Разговоры о важном». На первом таком уроке 5 сентября первоклассникам рассказали, что Путин любит всех детей и ему важно, чтобы они хорошо учились. На следующем занятии школьники должны узнать цель войны
В мире
Российская армия оказалась зависима от микрочипов, которые выпускают США и ее союзники
Российская оборонная промышленность остро нуждается в микрочипах, которые выпускают США и ее союзники, пишет издание Politico. Оно получило список элементов, необходимых Москве для производства современного оружия
В подконтрольном России Бердянске взорвали автомобиль «коменданта-коллаборанта»
война в украине
В подконтрольном России Бердянске взорвали автомобиль «коменданта-коллаборанта»
В захваченном российской армией Бердянске произошло нападение на пророссийского коменданта города Артема Бардина. Его автомобиль был взорван возле здания военно-гражданской администрации
Венгрия потребовала снять санкции с трех российских олигархов
Венгрия угрожает заблокировать новые санкции в отношении РФ, если из списка лиц, чьи активы заморожены и которым запрещена выдача виз, не исключат трех российских олигархов
Дело о выселении семьи Шестуна сегодня слушалось в суде Серпухова, некоторые моменты процесса оказались неожиданными
александр шестун
Дело о выселении семьи Шестуна сегодня слушалось в суде Серпухова, некоторые моменты процесса оказались неожиданными
В суде Серпухова сегодня рассматривался иск Росимущества к многодетной семье Александра Шестуна. Суть заявления — выселение
Российские радиостанции перестали ставить песни «неправильных» украинских исполнителей
цензура
Российские радиостанции перестали ставить песни «неправильных» украинских исполнителей
Украинские звезды, высказавшиеся против войны, исчезли из эфиров российских станций. В числе запрещенных оказались Иван Дорн, Светлана Лобода, Макс Барских, группа Kazka
Россиянам добавят еще один сбор за газ, что бы компенсировать остановку поставок в Европу
Газоанализаторы
Россиянам добавят еще один сбор за газ, что бы компенсировать остановку поставок в Европу
Депутаты подготовили законопроект об оснащении газифицированных домов газоанализаторами. Это приборы, которые извещают об утечке или перекрывают газ в случае ЧП
Засуха превратила озеро в жизненно важной испанской заболоченной местности в лужу
Эксперты из Национального исследовательского совета Испании заявили, что озеро Санта-Олалла, расположенное на территории объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, высохло в третий раз за 50 лет
По данным Росстата с начала года из России уехали 419 тысяч человек
эмиграция
По данным Росстата с начала года из России уехали 419 тысяч человек
Больше всего людей из России выехали в Украину, Таджикистан и Армению. Также более 40 тысяч россиян уехали в Киргизию и Казахстан. Из стран дальнего зарубежья лидером стал Китай
Россия начала покупать боеприпасы для войны в Украине у Северной Кореи
США
Россия начала покупать боеприпасы для войны в Украине у Северной Кореи
Согласно рассекреченным данным американской разведки, Россия покупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет, и стремится купить северокорейскую военную технику
Авторская колонка
«Подмосковный спрут»
Всем известен заказчик моего ареста — губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Координация областных силовиков — прокуратура, ФСИН, СКР, МВД — ведется из красногорской башни. Истинная цель срочного этапа — скрыть следы телесных повреждений
Шестун Александр
Россия и Иран введут с 2023 года безвизовый режим для туристических групп
Россия и Иран
Россия и Иран введут с 2023 года безвизовый режим для туристических групп
В конце июля Россия и Иран подписали соглашение об экспорте в Россию деталей и оборудования для самолетов и их техобслуживании. Также был подписан меморандум о взаимопонимании
Министерство счастья
пропаганда
Министерство счастья
Глава политического блока администрации президента Сергей Кириенко создает новый класс пропагандистов — это будут эксперты-политологи, которые должны в едином ключе «интерпретировать» события на телешоу, на стримах в интернете, в комментариях интернет-СМИ и Telegram-каналам
Российская экономика вернется к довоенному уровню только к концу десятилетия
санкции
Российская экономика вернется к довоенному уровню только к концу десятилетия
Согласно секретному отчету, подготовленному для российского правительства, РФ может столкнуться с более длительной и глубокой рецессией из-за санкций, чем официально объявляют власти
Авторская колонка
Хочет ли Путин втянуть Лукашенко в войну?
Белоруссия имеет под ружьём 45 тысяч солдат. В основном это срочники. Если Путин додавит батьку – думаю, тот сможет отправить на спецоперацию максимум 20 тысяч. Что однозначно не сделает погоды. Но хитрожопый Лукашенко ввязываться в войну не торопится
Авдерин Валерий
В Эстонии осудили женщину, отправившую 40 евро для российской армии
Эстония
В Эстонии осудили женщину, отправившую 40 евро для российской армии
Осужденная Ольга Федорова отправила деньги россиянину Владимиру Шилову, перевозившему дроны для российской армии. В июле он был осужден за это эстонским судом
Новым премьер-министром Великобритании станет Лиз Трасс
Великобритания
Новым премьер-министром Великобритании станет Лиз Трасс
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс победила на выборах лидера британской Консервативной партии и станет новым премьер-министром страны после отставки действующего премьера Бориса Джонсон
Российские нефтегазовые доходы упали до самого низкого уровня за год
нефтегазовые доходы
Российские нефтегазовые доходы упали до самого низкого уровня за год
Минфин 5 сентября отчитался о нефтегазовых доходах бюджета за август на уровне 671,9 миллиарда рублей. Это самые низкие нефтегазовые доходы с июня 2021 года — тогда они составили 647 миллиардов рублей