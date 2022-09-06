Дело о выселении семьи Шестуна сегодня слушалось в суде Серпухова, некоторые моменты процесса оказались неожиданными
В суде Серпухова сегодня рассматривался иск Росимущества к многодетной семье Александра Шестуна. Суть заявления — выселение
В суде Серпухова сегодня рассматривался иск Росимущества к многодетной семье Александра Шестуна. Суть заявления — выселение.
Ведомство требует покинуть свое жилье супругу экс-главы Серпуховского района Юлию и их детей (в том числе двух несовершеннолетних), а также 85-летнюю маму Зою Михайловну, недавно перенёсшую обширный инсульт.
В ходе процесса, который ведёт федеральный судья Сергей Крючков, было решено объединить два дела в одно. Кроме этого, из слов судьи, стало известно, что ранее проходило некое предварительное судебное заседание по делу, но ответчики по какой-то причине о нём не были уведомлены, что является нарушением процессуального законодательства.
Участвовал в слушаниях и сам Александр Шестун по видеоконференцсвязи из СИЗО-1 Калуги.
Неожиданностью так же оказались два факта: в зал пустили всех слушателей, что после начала новой волны пандемии суды по всей стране делать запретили. Кроме того, весь процесс разрешили снимать журналистам НТВ. В последнее время такая открытость заседаний для прессы в России тоже не практикуется.
В итоге никаких решений сегодня принято не было, слушания перенесли на 22 сентября.