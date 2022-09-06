По данным Росстата с начала года из России уехали 419 тысяч человек
Больше всего людей из России выехали в Украину, Таджикистан и Армению. Также более 40 тысяч россиян уехали в Киргизию и Казахстан. Из стран дальнего зарубежья лидером стал Китай
Из России с начала года выехали 419 тысяч человек, это в два раза больше, чем за аналогичный период в 2021 году. Об этом сообщает «Новая газета. Европа» со ссылкой на данные Росстата.
«Число выбывших из Российской Федерации увеличилось на 216,5 тыс. человек, или в 2,1 раза, как за счет эмигрантов в государства — участники СНГ: на 189,0 тыс. человек, или в 2,1 раза, так и за счет выбывших в страны дальнего зарубежья: на 27,6 тыс. человек, или в 2,2 раза», — пишет издание.
Больше всего людей из России выехали в Украину (79,6 тыс.), Таджикистан (58,4 тыс.) и Армению (49 тыс.). Также более 40 тысяч россиян уехали в Киргизию и Казахстан. Из стран дальнего зарубежья лидерами стали Китай (6,6 тыс.), Вьетнам (5,4 тыс.) и Индия (4,1 тыс.), отмечает Росстат.
Также численность населения в России сократилась на 480,6 тыс. человек (0,33%). В 2021 году за аналогичный период население уменьшилось на 307,7 тыс. человек.
Сегодня также стало известно, что главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац уехала из России. Она будет преподавать в университете в Нью-Йорке.
«У меня было четыре административки, меня объявили «иностранным агентом», и стало понятно, что у меня примерно три-четыре недели до ареста», — сказала она.