Меню
Политика
США пообещали годами поставлять оружие Украине
06 сентября 2022, 00:46

Россия и Иран введут с 2023 года безвизовый режим для туристических групп

В конце июля Россия и Иран подписали соглашение об экспорте в Россию деталей и оборудования для самолетов и их техобслуживании. Также был подписан меморандум о взаимопонимании

Россия и Иран введут с 2023 года безвизовый режим для туристических групп

Россия и Иран договорились ввести безвизовый режим для туристических групп с 1 января 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости.

«На основании того, что было ранее согласовано правительствами Ирана и России, с 1 января 2023 года гражданам этих государств не потребуется групповая виза, если они собираются отправятся в путешествие в одну из стран в туристических группах от 5 до 50 человек сроком на 15 дней», — рассказали в министерстве культуры и туризма Ирана.

Уточняется, что соответствующее соглашение было подписано между сторонами в ходе второго заседания Ирано-Российского технического комитета по туризму.

В конце июля Россия и Иран подписали соглашение об экспорте в Россию деталей и оборудования для самолетов и их техобслуживании. Также был подписан меморандум о взаимопонимании, в рамках которого число пассажирских авиарейсов между странами будет увеличено до 35 в неделю. В конце августа газета The Washington Post рассказала со ссылкой на американскую разведку, что Иран передал России первую партию беспилотников для использования их в войне против Украины.

«Иран будет заинтересован в развитии отношений с Россией, если она будет помогать в первую очередь военными технологиями. Но этот союз может не выдержать испытания на прочность в случае обострения противоречий по международной повестке, например, по Сирии или по Палестине. То есть отношения будут развиваться до первого разочарования или предательства», — отметил иранский политолог Амир Чахаки.

Материалы по теме
Иранский автопром нацелился на российский рынок
В Иране женщинам запретили сниматься в рекламе после выхода ролика, где девушка ест мороженое
В Иране не подтвердили продажу России боевых беспилотников
Сейчас на главной
Авторская колонка
«Подмосковный спрут»
Всем известен заказчик моего ареста — губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Координация областных силовиков — прокуратура, ФСИН, СКР, МВД — ведется из красногорской башни. Истинная цель срочного этапа — скрыть следы телесных повреждений
Шестун Александр
Министерство счастья
пропаганда
Министерство счастья
Глава политического блока администрации президента Сергей Кириенко создает новый класс пропагандистов — это будут эксперты-политологи, которые должны в едином ключе «интерпретировать» события на телешоу, на стримах в интернете, в комментариях интернет-СМИ и Telegram-каналам
Российская экономика вернется к довоенному уровню только к концу десятилетия
санкции
Российская экономика вернется к довоенному уровню только к концу десятилетия
Согласно секретному отчету, подготовленному для российского правительства, РФ может столкнуться с более длительной и глубокой рецессией из-за санкций, чем официально объявляют власти
Авторская колонка
Хочет ли Путин втянуть Лукашенко в войну?
Белоруссия имеет под ружьём 45 тысяч солдат. В основном это срочники. Если Путин додавит батьку – думаю, тот сможет отправить на спецоперацию максимум 20 тысяч. Что однозначно не сделает погоды. Но хитрожопый Лукашенко ввязываться в войну не торопится
Авдерин Валерий
В Эстонии осудили женщину, отправившую 40 евро для российской армии
Эстония
В Эстонии осудили женщину, отправившую 40 евро для российской армии
Осужденная Ольга Федорова отправила деньги россиянину Владимиру Шилову, перевозившему дроны для российской армии. В июле он был осужден за это эстонским судом
Новым премьер-министром Великобритании станет Лиз Трасс
Великобритания
Новым премьер-министром Великобритании станет Лиз Трасс
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс победила на выборах лидера британской Консервативной партии и станет новым премьер-министром страны после отставки действующего премьера Бориса Джонсон
Российские нефтегазовые доходы упали до самого низкого уровня за год
нефтегазовые доходы
Российские нефтегазовые доходы упали до самого низкого уровня за год
Минфин 5 сентября отчитался о нефтегазовых доходах бюджета за август на уровне 671,9 миллиарда рублей. Это самые низкие нефтегазовые доходы с июня 2021 года — тогда они составили 647 миллиардов рублей
Не Херсоном единым
война в украине
Не Херсоном единым
Контрнаступление ВСУ на Херсонщине продолжается. На правом берегу Днепра украинцы освободили стратегически важный поселок Высокополье возле административной границы с Днепропетровской областью. Южнее ВСУ продолжают продвигаться к востоку от реки Ингулец
Журналиста Ивана Сафронова приговорили к 22 годам колонии по делу о госизмене
Иван Сафронов
Журналиста Ивана Сафронова приговорили к 22 годам колонии по делу о госизмене
Суд признал журналиста и советника экс-главы Роскосмоса Ивана Сафронова виновным. Иван Сафронов настаивал на своей невиновности и требовал оправдательного приговора
В мире
Австралийский художник нарисовал граффити обнимающихся солдат России и Украины, но рисунок сочли «оскорбительным»
В Мельбурне художнику пришлось закрасить собственное граффити с обнимающимися российским и украинским солдатами после резкой критики в соцсетях
Россия использует устаревшие технологии в своем высокотехнологичном оружии
война в украине
Россия использует устаревшие технологии в своем высокотехнологичном оружии
Службы безопасности Украины собрала части разбитых ракет и передали их частным аналитикам. Крылатые ракеты являются топовым вооружением в российском арсенале, но содержат низкотехнологичные компоненты
Половина населения планеты разговаривает с растениями, и это делает их счастливее
соцопрос
Половина населения планеты разговаривает с растениями, и это делает их счастливее
Несмотря на то что большинство предпочитают общаться с комнатными растениями, 62% разговаривают с уличными, а 37% - с деревьями, мимо которых проходят
Общество
Доля ипотеки в долгах россиян по кредитам впервые составила 51%
2022 год для рынка розницы стал переломным: ипотечный портфель на рынке впервые превысит неипотечный. Тренд в дальнейшем будет только усиливаться
Семьям британцев, принимающим украинцев, увеличат выплаты
Великобритания
Семьям британцев, принимающим украинцев, увеличат выплаты
Британские семьи, принявшие украинских беженцев, получат вдвое более высокие пособия. Об этом заявил министр по делам беженцев Ричард Харрингтон. С начала войны в Британию прибыло более 100 тысяч украинских беженцев
С сайта псевдопатриотического школьного проекта «Разговоры о важном» удалили все материалы занятий
образование
С сайта псевдопатриотического школьного проекта «Разговоры о важном» удалили все материалы занятий
Контент «патриотического» проекта для российских школьников «Разговоры о важном» теперь «засекречен». С сайта пропали все материалы будущих занятий
ВСУ будут использовать роботов THEMIS для перевозки солдат и оружия
война в украине
ВСУ будут использовать роботов THEMIS для перевозки солдат и оружия
Вооруженные силы Украины получат боевого робота THeMIS. Машина будет вывозить с полей сражений раненных военнослужащих, если медики не смогут добраться к ним из-за вражеских обстрелов
Украина заявила об освобождении населенного пункта в Донецкой области и двух населенных пунктов на юге страны
Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежедневном видеообращении заявил о продвижении ВСУ вперед по ряду направлений и освобождении нескольких населенных пунктов
Из украинских портов вышел самый большой зерновой караван
зерновой коридор
Из украинских портов вышел самый большой зерновой караван
Из портов Одесса, Черноморск и Южный вышел караван из 13 судов, который стал самым большим за все время действия инициативы «Зерновой коридор». Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины