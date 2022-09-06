Россия и Иран введут с 2023 года безвизовый режим для туристических групп
В конце июля Россия и Иран подписали соглашение об экспорте в Россию деталей и оборудования для самолетов и их техобслуживании. Также был подписан меморандум о взаимопонимании
Россия и Иран договорились ввести безвизовый режим для туристических групп с 1 января 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости.
«На основании того, что было ранее согласовано правительствами Ирана и России, с 1 января 2023 года гражданам этих государств не потребуется групповая виза, если они собираются отправятся в путешествие в одну из стран в туристических группах от 5 до 50 человек сроком на 15 дней», — рассказали в министерстве культуры и туризма Ирана.
Уточняется, что соответствующее соглашение было подписано между сторонами в ходе второго заседания Ирано-Российского технического комитета по туризму.
В конце июля Россия и Иран подписали соглашение об экспорте в Россию деталей и оборудования для самолетов и их техобслуживании. Также был подписан меморандум о взаимопонимании, в рамках которого число пассажирских авиарейсов между странами будет увеличено до 35 в неделю. В конце августа газета The Washington Post рассказала со ссылкой на американскую разведку, что Иран передал России первую партию беспилотников для использования их в войне против Украины.
«Иран будет заинтересован в развитии отношений с Россией, если она будет помогать в первую очередь военными технологиями. Но этот союз может не выдержать испытания на прочность в случае обострения противоречий по международной повестке, например, по Сирии или по Палестине. То есть отношения будут развиваться до первого разочарования или предательства», — отметил иранский политолог Амир Чахаки.