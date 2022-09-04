Меню
В мире
ФСИН заявила, что российские изоляторы заполнены на 96%
04 сентября 2022, 14:54

Россия так и не сдержала обещание предоставить Красному кресту доступ в Еленовку

Представители «Красного Креста» спустя месяц после обстрела колонии в Еленовке Донецкой области так и не получили доступ к украинским военнопленным. Об этом заявил Роберт Мардини

Россия так и не сдержала обещание предоставить Красному кресту доступ в Еленовку

Представители «Красного Креста» спустя месяц после обстрела колонии в Еленовке Донецкой области так и не получили доступ к украинским военнопленным. Об этом заявил гендиректор Международного комитета Красного креста Роберт Мардини.

«Мы ведем переговоры каждый день, чтобы иметь полный доступ ко всем военнопленным», — заявил Мардини. По его словам, организация обсуждала отсутствие доступа к заключенным в Еленовке с официальными лицами на «всех уровнях» российского правительства, но ей так и не был предоставлен доступ к этим военнопленным. К тому же, Россия не дала гарантий безопасности для такого визита.

Красный крест зарегистрировал 1800 человек, вывезенных с завода «Азовсталь» в Мариуполе, рассказал глава МККК. По его словам, организация рассчитывала, что военнопленных будет разрешено посетить, однако сейчас такой возможности нет.

В конце июля произошел обстрел колонии в Еленовке, где содержались украинские военнопленные, в том числе члены батальона «Азов». По информации властей самопровозглашенной ДНР, погибли 53 украинских военнопленных. Сотрудники колонии не пострадали.

Минобороны России и власти ДНР заявили, что колонию обстреляли ВСУ из HIMARS, поставленных США. В Киеве считают, что ответственность за гибель военнопленных несет Россия.

При этом проведенное CNN расследование исключило вероятность удара HIMARS по колонии в Еленовке. Журналисты пришли к выводу, что, вероятнее всего, военнослужащие погибли в результате пожара.

После удара по Еленовке Минобороны РФ пригласило экспертов ООН и Красного креста для проведения объективного расследования.

Материалы по теме
Россия может сфабриковать улики в Еленовской колонии перед визитом официальных лиц
Об обстреле колонии с пленными украинцами российские СМИ сообщили с задержкой в 10 часов
Московский Красный Крест предложил властям вернуть на работу граждан с иммунитетом к коронавирусу
Сейчас на главной
ВСУ будут использовать роботов THEMIS для перевозки солдат и оружия
война в украине
ВСУ будут использовать роботов THEMIS для перевозки солдат и оружия
Вооруженные силы Украины получат боевого робота THeMIS. Машина будет вывозить с полей сражений раненных военнослужащих, если медики не смогут добраться к ним из-за вражеских обстрелов
Украина заявила об освобождении населенного пункта в Донецкой области и двух населенных пунктов на юге страны
Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежедневном видеообращении заявил о продвижении ВСУ вперед по ряду направлений и освобождении нескольких населенных пунктов
Из украинских портов вышел самый большой зерновой караван
зерновой коридор
Из украинских портов вышел самый большой зерновой караван
Из портов Одесса, Черноморск и Южный вышел караван из 13 судов, который стал самым большим за все время действия инициативы «Зерновой коридор». Об этом сообщило Министерство инфраструктуры Украины
Элитные специалисты
война в украине
Элитные специалисты
За полгода войны в Украине российская армия потеряла тысячи военнослужащих. Оценки числа погибших сильно разнятся, но важно не только общее количество потерь, а и то, кто именно погиб - что это за люди
Ученые Пекинского университета назвали три вида деятельности, которые снижают риск деменции
Китай
Ученые Пекинского университета назвали три вида деятельности, которые снижают риск деменции
Исследование ученых из Шестой больницы Пекинского университета показало, что такие виды досуга, как чтение книг, занятия йогой и общение с друзьями, снижают риск развития деменции
Общество
Российские войска испытывают проблемы с оплатой «службы по контракту» в Украине
Российские военные продолжают страдать от проблем с моральным духом и дисциплиной в Украине и, кроме боевой усталости и высоких потерь, одной из главных проблем российских солдат остаются проблемы с их оплатой
Правительство Германии согласовало пакет помощи населению на 65 млрд евро
Германия
Правительство Германии согласовало пакет помощи населению на 65 млрд евро
Учитывая высокие цены на энергоносители, немецкая коалиция согласовала третий пакет помощи населению. Общий объем согласованного пакета составляет 65 млрд евро
Эстония пригрозила конфискацией недвижимости у россиян
Эстония
Эстония пригрозила конфискацией недвижимости у россиян
Власти Эстонии предупредили, что россияне могут лишиться своей недвижимости в стране. Речь идет о тех, кто потерял к ней доступ из-за санкций и влезет в долги, уточнил вице-канцлер МВД Эстонии Вейко Коммусаар
В Евросоюзе заявили о готовности к полному прекращению поставок российского газа
ЕС
В Евросоюзе заявили о готовности к полному прекращению поставок российского газа
Евросоюз «хорошо подготовлен» на случай полного прекращения поставок российского газа благодаря мерам по хранению и энергосбережению, заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони
Общество
Погибший в Украине лидер подмосковной ОПГ, осужденный на 25 лет, посмертно награжден орденом за отвагу
Российский заключенный Иван Непаратов, осужденный на 25 лет за убийства, разбой, похищения, вымогательства и другие преступления, погиб на войне в Украине и был посмертно награжден Владимиром Путиным
«Я устал, я ухожу - 2»
главы регионов
«Я устал, я ухожу - 2»
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что хочет уйти в бессрочный отпуск. «Друзья, сегодня узнал, что я, оказывается, «долгожитель» среди действующих глав субъектов Российской Федерации. Я и сам заметил, что засиделся», — сказал он в обращении, опубликованном в телеграм-канале
В кафе в Херсоне российские военные и сотрудники ФСБ устроили перестрелку из автоматов
война в украине
В кафе в Херсоне российские военные и сотрудники ФСБ устроили перестрелку из автоматов
В оккупированном Россией Херсоне российские военнослужащие и сотрудники ФСБ РФ устроили перестрелку, в результате которой трое из них были убиты и двое ранены
Торговые центры направили иски против владельца Zara и Bershka на 1,8 млрд рублей
торговые центры
Торговые центры направили иски против владельца Zara и Bershka на 1,8 млрд рублей
Владельцы российских ТЦ подали иски за невыплаченную аренду к группе компаний Inditex. Она владеет брендами Zara, Bershka, Massimo Dutti, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius и др
Бизнес
На фоне ухода Coca-Cola в России увеличилось количество напитков со вкусом колы
В российских торговых сетях стало продаваться больше напитков со вкусом колы. Исследовательская компания NielsenIQ проанализировала ассортимент после ухода из России Coca-Cola и PepsiCo
Британская разведка представила информацию о действиях ВСУ в Херсонской области
Великобритания
Британская разведка представила информацию о действиях ВСУ в Херсонской области
Британская разведка рассказывает, что действия украинских военных в Херсонской области стали определенной тактической неожиданностью для противника
Украина готова поставлять электроэнергию в Германию со своих АЭС на фоне газового шантажа России
Украина готова поставлять электроэнергию в Германию со своих АЭС на фоне газового шантажа России
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова предложить Германии импорт своей электроэнергии и поддержать страну на фоне проблем с поставками природного газа
Страны G7 договорились об ограничении цен на российскую нефть
G7
Страны G7 договорились об ограничении цен на российскую нефть
Страны «Большой семерки» заявили, что они планируют ввести ценовой предел для глобальных закупок российской нефти. Эта мера, как надеются США, ослабит давление на энергетическом рынке и сократит общие доходы России
Штайнмайер согласился на назначение новым послом Украины в Германии Алексея Макеева
Германия
Штайнмайер согласился на назначение новым послом Украины в Германии Алексея Макеева
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер положительно ответил на назначение новым послом Украины в ФРГ Алексея Макеева, который станет преемником в Берлине дипломата Андрея Мельника