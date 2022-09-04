Россия так и не сдержала обещание предоставить Красному кресту доступ в Еленовку
Представители «Красного Креста» спустя месяц после обстрела колонии в Еленовке Донецкой области так и не получили доступ к украинским военнопленным. Об этом заявил Роберт Мардини
Представители «Красного Креста» спустя месяц после обстрела колонии в Еленовке Донецкой области так и не получили доступ к украинским военнопленным. Об этом заявил гендиректор Международного комитета Красного креста Роберт Мардини.
«Мы ведем переговоры каждый день, чтобы иметь полный доступ ко всем военнопленным», — заявил Мардини. По его словам, организация обсуждала отсутствие доступа к заключенным в Еленовке с официальными лицами на «всех уровнях» российского правительства, но ей так и не был предоставлен доступ к этим военнопленным. К тому же, Россия не дала гарантий безопасности для такого визита.
Красный крест зарегистрировал 1800 человек, вывезенных с завода «Азовсталь» в Мариуполе, рассказал глава МККК. По его словам, организация рассчитывала, что военнопленных будет разрешено посетить, однако сейчас такой возможности нет.
В конце июля произошел обстрел колонии в Еленовке, где содержались украинские военнопленные, в том числе члены батальона «Азов». По информации властей самопровозглашенной ДНР, погибли 53 украинских военнопленных. Сотрудники колонии не пострадали.
Минобороны России и власти ДНР заявили, что колонию обстреляли ВСУ из HIMARS, поставленных США. В Киеве считают, что ответственность за гибель военнопленных несет Россия.
При этом проведенное CNN расследование исключило вероятность удара HIMARS по колонии в Еленовке. Журналисты пришли к выводу, что, вероятнее всего, военнослужащие погибли в результате пожара.
После удара по Еленовке Минобороны РФ пригласило экспертов ООН и Красного креста для проведения объективного расследования.