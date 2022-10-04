ООН не сможет расследовать обстрел СИЗО в Еленовке без получения гарантий безопасности
Без получения «зеленого света от всех» ООН не будет отправлять миссию по установке фактов обстрела СИЗО в Еленовке, где погибли не менее 50 пленных украинских военнослужащих
Без получения «зеленого света от всех» ООН не будет отправлять миссию по установке фактов обстрела СИЗО в Еленовке, где, по информации российской стороны, в июле 2022 года погибли не менее 50 пленных украинских военнослужащих. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организации в первую очередь нужны гарантии безопасности.
«Мы не можем отправить миссию без получения всех гарантий безопасности и решения логистических вопросов, но прежде всего необходимы гарантии безопасности. Пока этого не произошло, мы не можем отправить ее. Нам нужен зеленый свет от всех», — рассказал господин Дюжаррик в ходе сегодняшнего брифинга (его прямая трансляция доступна на YouTube-канале ООН).
О том, что ООН организует миссию для установления обстоятельств атаки на СИЗО в Еленовке, генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш заявил в августе. 29 июля изолятор, где содержались украинские военнопленные, был почти полностью уничтожен — по данным российской стороны, в результате обстрелов около 50 человек погибли, 73 были ранены. Российская сторона утверждала, что СИЗО подверглось обстрелу РСЗО HIMARS со стороны Украины. Украинская сторона утверждает, что барак с военнопленными с «Азовстали» был взорван преднамеренно.