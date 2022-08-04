Россия может сфабриковать улики в Еленовской колонии перед визитом официальных лиц
Администрация США предполагает, что Россия перед визитом официальных лиц готовится сфабриковать улики, чтобы обвинить украинские силы в ударе по колонии в Еленовке Донецкой области
Администрация США предполагает, что Россия перед визитом официальных лиц готовится сфабриковать улики, чтобы обвинить украинские силы в ударе по колонии в Еленовке Донецкой области, сообщает Associated Press.
По словам источника AP, который ссылается на засекреченные разведданные, российская сторона может подбросить боеприпасы HIMARS в качестве доказательства, что удар по колонии был нанесен из этих установок.
Версию о том, что Россия хочет создать впечатление, будто по колонии ударили из HIMARS, подтверждает CNN — также со ссылкой на неназванные источники в администрации Белого дома.
В результате удара по исправительной колонии в Еленовке, нанесенного в ночь на 30 июля, погибли 53 украинских военнопленных. Минобороны России обвинило в ударе Украину. Киев отрицает обвинения и заявляет о причастности к удару наемников «ЧВК Вагнера».
Эксперты Института изучения войны, исследовавшие фото из колонии после удара, не нашли признаков того, что обстрел велся из установок HIMARS.
Накануне генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о запуске миссии по расследованию гибели украинских военнопленных в Еленовке.