Погибший в Украине лидер подмосковной ОПГ, осужденный на 25 лет, посмертно награжден орденом за отвагу
Российский заключенный Иван Непаратов, осужденный на 25 лет за убийства, разбой, похищения, вымогательства и другие преступления, погиб на войне в Украине и был посмертно награжден Владимиром Путиным
Российский заключенный Иван Непаратов, осужденный на 25 лет за убийства, разбой, похищения, вымогательства и другие преступления, погиб на войне в Украине и был посмертно награжден Владимиром Путиным. Фотографии соответствующих документов опубликовали The Insider и проект Gulagu.net, не уточняя происхождение этих материалов.
Непаратова и восьмерых его сообщников осудили в 2013 году. По версии следствия, в 2009-2010 годы они убили пять человек в районе Сергиева Посада в Подмосковье. Некоторые из погибших были его должниками, другие были убиты в ходе разбойных нападений, сообщал Следственный комитет.
Согласно справке о смерти Непаратова, он погиб 5 августа в районе Бахмута Донецкой области в результате осколочного ранения головы.
Как следует из опубликованных фотографий, 16 августа Владимир Путин посмертно наградил Непаратова «за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения задач специальной военной операции». Gulagu.net опубликовал фотографию как самой медали «За отвагу», так и выписки из указа президента России.
О том, что в российских колониях набирают заключенных для участия в войне против Украины, СМИ пишут с июля. В некоторые колонии, как сообщалось, лично приезжал для агитации Евгений Пригожин — петербургский бизнесмен, которого связывают с участвующей в войне ЧВК Вагнера.