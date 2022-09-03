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03 сентября 2022, 14:35

Страны G7 договорились об ограничении цен на российскую нефть

Страны «Большой семерки» заявили, что они планируют ввести ценовой предел для глобальных закупок российской нефти. Эта мера, как надеются США, ослабит давление на энергетическом рынке и сократит общие доходы России

Страны G7 договорились об ограничении цен на российскую нефть

Страны «Большой семерки» заявили, что они планируют ввести ценовой предел для глобальных закупок российской нефти. Эта мера, как надеются США, ослабит давление на энергетическом рынке и сократит общие доходы России, пишет Bloomberg .

«Мы подтверждаем наше общее политическое намерение завершить и внедрить всеобъемлющий запрет на услуги, позволяющие осуществлять морские перевозки сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения по всему миру», – говорится в совместном заявлении министров финансов G7. 

Предоставление таких услуг будет разрешено только в том случае, если нефть и нефтепродукты приобретаются по установленной цене или ниже. Предельная цена определяется широкой коалицией стран, ее придерживающихся и реализующих.

Министры заявили, что планируют ввести ограничение цен в соответствии со сроками введения санкций Европейского Союза в отношении российской нефти, которые должны вступить в силу 5 декабря. 

«Начальный ценовой предел будет установлен на уровне, базирующемся на ряде технических данных, и будет решаться всей коалицией до внедрения в каждой юрисдикции», – говорится в заявлении министров. 

План G7 позволит покупателям российской нефти по ограниченной цене продолжать получать важнейшие услуги, такие как финансирование и страхование танкеров.

Чтобы ввести ограничения, дипломатам придется убедить страны – члены Европейского Союза внести поправки в шестой пакет санкций в отношении России в связи с вторжением в Украину, и это все может оказаться непростым делом. Этот пакет, запрещающий покупать российскую нефть с 5 декабря, включал запрет компаниям блока предоставлять третьим странам страховые и финансовые услуги, связанные с российской нефтью, говорится в материале агентства.

США и их союзники пытаются решить, как лучше ввести санкции против России, после того как ее вторжение в Украину потрясло мировые энергетические рынки и привело к резкому росту цен на нефть. «Большая семерка», в которую также входят Германия, Великобритания, Франция, Италия, Япония и Канада, ранее в этом году обязалась ограничить зависимость от российских энергоносителей, в частности, путем поэтапного прекращения или запрета импорта российской нефти.

Официальные лица США утверждают, что разрешение глобальных закупок на уровне ценового предела или ниже приведет к тому, что другие покупатели будут стремиться к такой же скидке, что в конечном итоге уменьшит дефицит на рынке, снизит глобальные базовые цены и заставит Россию делать дополнительные скидки на свой экспорт, а это в конце концов, уменьшит общий доход России.

ЕС ввел эмбарго на закупку российской нефти морским путем с 5 декабря 2022 года и закупку нефтепродуктов с 5 февраля 2023 года. США запретили импорт нефти из России еще в марте

2 сентября вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия полностью прекратит поставки нефти и нефтепродуктов странам, которые введут предельную цену на российскую нефть.

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