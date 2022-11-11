Меню
Европа
RU / SE
Треть россиян уверены, что Солнце вращается вокруг Земли
Европа
11.11.2022 16:17

Германия обсудит с G7 преследование военных преступлений России

Министры юстиции промышленно развитых стран Группы семи сосредоточатся на путях преследования подозреваемых в военных преступлениях России на своей встрече в Берлине в конце этого месяца

Германия обсудит с G7 преследование военных преступлений России

Министры юстиции промышленно развитых стран Группы семи сосредоточатся на путях преследования подозреваемых в военных преступлениях России на своей встрече в Берлине в конце этого месяца. Об этом заявил министр юстиции Германии Марко Бушманн, слова которого приводит Reuters.

Поиск подозреваемых и выявление потенциальных военных преступлений требует «эффективной сети и международной координации», сказал Бушманн.

Он присоединится к своим коллегам из Канады, Франции, Италии, Японии, Великобритании и США 28-29 ноября на конференции в немецкой столице.

Бушманн отметил, что Германия имеет «высокую репутацию во всем мире в отношении преследования военных преступлений, поскольку мы активно внедряем принцип «универсальной юрисдикции», как почти ни одна другая страна».

В соответствии с этим принципом, который позволяет судам преследовать преступления против человечности, совершенные в любой точке мира, Германия осудила двух бывших офицеров сирийской разведки в знаковом судебном процессе против поддерживаемых государством пыток в Сирии.

Напомним, Сейм Литвы принял резолюцию, в которой решительно осудил продолжающуюся военную агрессию России, систематическое и широкомасштабное применение сексуального насилия и другие военные преступления против народа Украины.

Материалы по теме
Германия выступила за международный суд над Россией
В Германии отправлен в отставку глава службы кибербезопасности за связи с российскими хакерами
Франция впервые запустила прямые поставки газа в Германию
Сейчас на главной
Общество
В Госдуме РФ предложили запретить игры Assassin's Creed и The Last of Us
Первая замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила внести поправки в законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. В рамках поправок предполагается запрет нескольких видеоигр
Вооруженные силы Украины вошли в Херсон
Херсон
Вооруженные силы Украины вошли в Херсон
Украинская армия вошла в Херсон с западной окраины города. Их с украинскими флагами встречают жители Шуменского района города. Также жители вышли на центральную площадь города, и размахивают флагами Украины
Россия потеряла в Украине половину танков и почти все высокоточные ракеты
война в украине
Россия потеряла в Украине половину танков и почти все высокоточные ракеты
Более 80% российских сухопутных войск увязли в Украине, а санкции и экспортный контроль сильно затруднят восстановление их вооруженных сил до того состояния, в котором они были до войны
В мире
Саммит для смелых
Ровно через неделю в Индонезии, в курортном районе Нуса Дуа на острове Бали, начнется встреча лидеров G20 – группы самых влиятельных государств и экономик мира, которую часто называют «большой двадцаткой»
Попутная жертва
Войска РФ
Попутная жертва
Вступит ли Беларусь в войну и будет ли ее территория использована для нового этапа вторжения? Только что российское министерство обороны опубликовало кадры прибытия российской военной техники на территорию республики, однако Беларусь вряд ли вступит в войну ...
Россия не получит преимущество в воздухе в ближайшие месяцы
война в украине
Россия не получит преимущество в воздухе в ближайшие месяцы
Россия столкнулась с рядом проблем, которые не позволят ей получить преимущество в воздухе в ближайшие месяцы. Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Британии
В Еврокомиссии допустили вступление Украины в ЕС до 2024 года
Еврокомиссия
В Еврокомиссии допустили вступление Украины в ЕС до 2024 года
Несмотря на то что Украина, вероятно, не сможет быстро и в полном объеме завершить реализацию необходимых для вступления в Евросоюз реформ, ее интеграция в ЕС до 2024 года представляется реалистичной
В Херсонской области остановлено движение гражданского через Днепр
война в украине
В Херсонской области остановлено движение гражданского через Днепр
Администрация Херсонской напомнила о решении прекратить движение гражданского транспорта через Днепр в связи с завершением эвакуации с территории правобережья, а также усилением военной опасности
В России закрыли второе дело о «фейках» про армию. Всего их около 150
фейки про армию России
В России закрыли второе дело о «фейках» про армию. Всего их около 150
Центральный суд Новосибирска прекратил уголовное дело о «фейках» про армию против новосибирского школьника Евгения Фокина, сообщают проект «Сетевые свободы» и «Медиазона»
Авторская колонка
Про ядерную войну и собранные на коленке ракеты
Слушая заявления российских руководителей про то, как мы сейчас жахнем по врагам не имеющим аналогов высокоточным российским ядерным оружием, я боюсь, что и ядерное оружие, как и ботинки на армейских складах, здорово покоцали мыши
Авдерин Валерий
Сотни погибших
война в украине
Сотни погибших
О потерях среди мобилизованных в результате обстрела на линии соприкосновения под Макеевкой в Сватовском районе Луганской области рассказал один из выживших военнослужащих. По его оценке, число погибших может превышать 500 человек
Киев не исключает эвакуацию всего населения при отключении электроснабжения
киев
Киев не исключает эвакуацию всего населения при отключении электроснабжения
Киев начал подготовку «тотальной эвакуации» жителей — около 3 млн человек. Эвакуация может потребоваться в случае полного отключения электроэнергии
Сербия отвергла план Германии и Франции по Косово
Сербия
Сербия отвергла план Германии и Франции по Косово
Глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что власти республики отказались от плана урегулирования ситуации по которому Косово должно было стать членом ООН без формального признания независимости со стороны Сербии
Токаев подписал закон об ограничении полномочий президента Казахстана
Поправки внесены по итогам июньского референдума в законы о Конституционном суде, уполномоченном по правам человека, прокуратуре, изменениях и дополнениях в некоторые конституционные законодательные акты и в Кодекс об административных нарушениях
Учения российских войск в Беларуси проводят из-за нехватки инструкторов и оборудования
война в украине
Учения российских войск в Беларуси проводят из-за нехватки инструкторов и оборудования
По данным британской разведки, Россия испытывает трудности с подготовкой мобилизованных резервистов и призывников на срочную службу, для обучения используется территория Беларуси
Швеция дистанцируется от курдских организаций, чтобы ускорить вступление в НАТО
швеция
Швеция дистанцируется от курдских организаций, чтобы ускорить вступление в НАТО
Глава МИД Швеции Тобиас Бильстрем заявил, что новое правительство дистанцируется от курдского ополчения в Сирии YPG и его политического ответвления - партии PYD
США, в рамках военной помощи, отправляют в Украину танки, дроны и системы ПВО
США
США, в рамках военной помощи, отправляют в Украину танки, дроны и системы ПВО
Министерство обороны США анонсировало очередной пакет военной помощи Украине на сумму $400 млн. Помимо нового вооружения помощь Киеву будет включать в себя ремонт уже имеющейся у ВСУ техники
Иран подтвердил, что поставляет России боевые дроны
Иран
Иран подтвердил, что поставляет России боевые дроны
Иран впервые признал, что поставлял боевые беспилотники России. Как заявил глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиан, это были небольшие партии, отправленные за несколько месяцев до начала войны в Украине