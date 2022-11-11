Германия обсудит с G7 преследование военных преступлений России
Министры юстиции промышленно развитых стран Группы семи сосредоточатся на путях преследования подозреваемых в военных преступлениях России на своей встрече в Берлине в конце этого месяца
Министры юстиции промышленно развитых стран Группы семи сосредоточатся на путях преследования подозреваемых в военных преступлениях России на своей встрече в Берлине в конце этого месяца. Об этом заявил министр юстиции Германии Марко Бушманн, слова которого приводит Reuters.
Поиск подозреваемых и выявление потенциальных военных преступлений требует «эффективной сети и международной координации», сказал Бушманн.
Он присоединится к своим коллегам из Канады, Франции, Италии, Японии, Великобритании и США 28-29 ноября на конференции в немецкой столице.
Бушманн отметил, что Германия имеет «высокую репутацию во всем мире в отношении преследования военных преступлений, поскольку мы активно внедряем принцип «универсальной юрисдикции», как почти ни одна другая страна».
В соответствии с этим принципом, который позволяет судам преследовать преступления против человечности, совершенные в любой точке мира, Германия осудила двух бывших офицеров сирийской разведки в знаковом судебном процессе против поддерживаемых государством пыток в Сирии.
Напомним, Сейм Литвы принял резолюцию, в которой решительно осудил продолжающуюся военную агрессию России, систематическое и широкомасштабное применение сексуального насилия и другие военные преступления против народа Украины.