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Европа
17.04.2023 14:07

G7 раскритиковала Швейцарию за лазейки для обхода антироссийских санкций

G7 направила Швейцарии письмо с критикой ее работы по блокировке подсанкционных российских активов. Страны объединения обеспокоены возможностями обхода ограничений. Берн назвал обвинения необоснованными

G7 раскритиковала Швейцарию за лазейки для обхода антироссийских санкций

G7 направила Швейцарии письмо с критикой ее работы по блокировке подсанкционных российских активов. Страны объединения обеспокоены возможностями обхода ограничений. Берн назвал обвинения необоснованными.

О письме сообщили несколько швейцарских СМИ, включая Handelszeitung, а также британская Financial Times. Документ подписан послами Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции, Японии, а также послом Евросоюза. Федеральный совет Швейцарии (правительство) подтвердило получение письма.

G7 в письме отметила усилия Швейцарии по применению антироссийских санкций, но заявила о необходимости по ужесточению политики для противодействия их обхода. «Появилась обеспокоенность по поводу того, что швейцарские положения о конфиденциальности... могут быть использованы для того, чтобы скрыть следы финансовых убежищ... Мы также обеспокоены тем, что правоохранительные органы не могут расследовать деятельность незаконных финансовых структур... из-за положений о конфиденциальности», — говорится в письме. В частности G7 указывает на то, что Швейцария не замораживает счета лиц с двойным гражданством, законным резидентам и тем, у кого есть законные связи со швейцарскими компаниями.

Государственный секретариат экономики назвал все обвинения безосновательными. Власти намерены пригласить послов всех восьми стран «на разъяснительную беседу».

Швейцария, которая не входит в Евросоюз, присоединилась практически ко всем санкциям против России. Она заморозила российские активы на 7,5 млрд швейцарских франков ($8,1 млрд). Власти ранее сообщали, что объем замороженных активов в Швейцарии составляет треть от заблокированных активов в ЕС. Так, во Франции заморожены $1,3 млрд, в Германии — $2,5 млрд. Посол США в Берне Скотт Миллер заявлял, что Швейцария могла бы заблокировать российские активы на сумму 50–100 млрд швейцарских франков.

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