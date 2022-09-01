В России впервые возбудили дела против военнослужащих по статье о «фейках» про армию
Число подозреваемых, обвиняемых и осужденных по статье о «фейках» про армию России с момента ее вступления в силу достигло 100, среди них впервые появились военнослужащие
Число подозреваемых, обвиняемых и осужденных по статье о «фейках» про армию России с момента ее вступления в силу (4 марта) достигло 100, среди них впервые появились военнослужащие. Об этом пишет издание «The Insider» со ссылкой на сообщение правозащитника Павла Чикова в его Telegram-канале.
По его словам, только за последнюю неделю стало известно о семи уголовных делах. Среди фигурантов — неизвестный мужчина в Иркутске, Роберт Погосян в Петрозаводске, Илья Пономарев в Москве, Андрей Балин в Тольятти, Павел Дроздов в Воркуте, также дела впервые возбудили против двух военнослужащих: Ильи Карпенко в Петропавловске-Камчатском и Валерия Котовича в Ростове-на-Дону. Два последних дела рассматривают гарнизонные военные суды. По данным Чикова, сейчас Котович заключен под стражу.
32 фигуранта дел находятся не в России, они заочно заключаются под стражу и объявляются в розыск, их имущество арестовывается. Также 28 человек из 100 содержатся под стражей, шестерым суд избрал запрет определенных действий и еще троим — домашний арест. По девяти уголовным делам суды вынесли приговоры, только в двух случаях это лишение свободы. Чиков напомнил, что муниципального депутата Алексея Горинова в Москве суд отправил на 7 лет в колонию общего режима, в Тюмени Эдуарду Щербакову назначено 6 месяцев колонии-поселения.
В начале августа Минюст России выпустил две методички для следователей, судей и судебных экспертов об отличиях между «спецоперационными» статьями о «дискредитации» армии (ст. 20.3.3 КоАП, ст. 280.3 УК) и распространением «фейков» о ней (ст. 207.3 УК). «Коммерсантъ» получил копию методичек от старшего партнера проекта «Сетевые свободы» Станислава Селезнева. Так, «утверждение о факте» относится к статье о «распространении заведомо ложной информации», а негативное «мнение» о действиях российской армии — к «дискредитации».
После начала войны Роскомнадзор потребовал от российских СМИ использовать при освещении вторжения в Украину только формулировку «специальная операция». 2 марта в Госдуму был внесен закон о «фейках» про действия российской армии и принят через два дня указом Владимира Путина, вследствие чего была фактически введена цензура в области освещения деятельности военных. Наказание за «фейки» предусматривает уголовную ответственность до 15 лет лишения свободы. В России массово возбуждают уголовные дела в отношении граждан как по статьям о «фейках», так и о «дискредитации» армии.
8 июля в Москве по статье о военных «фейках» приговорили к семи годам колонии общего режима мундепа Красносельского района Алексея Горинова. По версии следствия, 15 марта политик во время заседания Совета депутатов допустил ряд высказываний, «содержащих не соответствующие действительности данные о ВС РФ». Горинов назвал «специальную военную операцию» в Украине «войной» и говорил о гибели украинских детей.