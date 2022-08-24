В начале войны главе Офиса Зеленского позвонил замглавы администрации президента Козак с предложением сдаться
В первый день российского вторжения, 24 февраля, у главы Офиса президента Украины Андрея Ермака зазвонил мобильный телефон. Посмотрев на дисплей, он увидел, что звонит Кремль
The Washington Post выпустила третью часть большого материала о событиях, предшествующих нападению России на Украину. В ней рассказывается об обороне Киева, о том, как Зеленскому сообщили о начале вторжения и что происходило после этого в украинском командовании.
Как рассказывает WP, в первый день российского вторжения, 24 февраля, у главы Офиса президента Украины Андрея Ермака зазвонил мобильный телефон. Посмотрев на дисплей, он увидел, что звонит Кремль. После второго звонка Ермак ответил и услышал голос замглавы администрации президента Владимира Путина Дмитрия Козака — уроженца Украины, как напоминает WP. Козак заявил, что пришло время сдаваться российским войскам. В ответ Ермак «обругал» Козака и бросил трубку.
Ермак также рассказал WP, что в последующие недели он регулярно отправлял фотографии убитых украинских детей и разрушенных домов на мобильные телефоны официальных лиц по всему миру. «Признаюсь, это были ужасные фотографии, которые не давали мне спать по ночам. Девяносто процентов людей, получивших их, отреагировали, перезвонили и начали делать [для Украины] еще больше», — говорит Ермак.
Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал газете, что не верил в приближение полномасштабного штурма. 22 февраля Резников разговаривал по телефону с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным, который «дал слово офицера», что российские войска не будут вторгаться в Украину с территорию Беларуси. Спустя два дня министры обороны вновь созвонились. Хренин «нервным и неловким голосом» передал Резникову сообщение министра обороны России Сергея Шойгу, что вторжение прекратится, если Украина подпишет акт о капитуляции. По словам Резникова, он ответил, что готов «принять капитуляцию с российской стороны».
Как утверждает WP, пока власти Украины не верили предупреждениям о российском вторжении, военные активно готовились к нему. Так, в начале февраля украинское командование переместило командные пункты и технику в другое место. В первые часы войны Россия целилась в базы, где техника стояла до этого.
В начале войны, как пишет WP, Владимир Зеленский заявлял, что не против подать в отставку или покинуть Киев, если это поможет прекратить боевые действия. «Я не пытаюсь держаться за власть. Если вопрос только в том, чтобы мне уйти и это остановит кровопролитие, то я только за. Я уйду прямо сейчас», — сказал Зеленский.