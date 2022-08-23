Находящийся в карцере Александр Шестун объявил голодовку
Сегодня стало известно о том, что экс-глава Серпуховского района Александр Шестун объявил голодовку, находясь в карцере СИЗО Каширы, где ему были нанесены побои
Это случилось после очередного отказа в госпитализации. Сегодня стало известно о том, что экс-глава Серпуховского района Александр Шестун объявил голодовку, находясь в карцере СИЗО Каширы, где ему были нанесены побои.
Как сообщает его телеграм-канал, на этот шаг его подвигли вопиющие ситуации, вытекшие одна из другой. Главная из них — фактическое нежелание сотрудников изолятора направить Александра Вячеславовича на медицинскую операцию (постоянные отказы по формальным причинам).
А накануне сотрудники каширского СИЗО применили к Александру Вячеславовичу физическую силу. Это произошло в карцере, куда он попал после перепалки с одним из тюремщиков, спровоцировавшего конфликт из-за нежелания соблюдать нормы гигиены.
Такие слова из письма своего мужа процитировала Юлия Шестун: «Вместо срочной операции, тюремная врачиха Алла Шахова разрешила наказание вопреки моему состоянию здоровья. Призвал её к совести, а она возмутилась: «Да вы что, нам прокурор запрещает освобождать от наказания».
Из-за острых болей у меня не получается спать более 3-4 часов ночью, а в карцере подремать днём невозможно, кровать пристёгивается к стене.
21 августа я попытался оставить матрас, чтобы на полу можно было отдохнуть, однако меня выволокли вместе с матрасом в коридор.
Потребовали зайти назад, однако у меня свело левую голень. Начальник оперативного отдела Роман Саликов не стал ждать и, выкрутив руку, потребовал от пятерых вертухаев привести меня в чувства. В итоге у меня разбита губа, гематома на правом предплечье и левой кисти, расплющенный мизинец, а грыжа буквально вывалилась, как груша».
Александр Шестун уже написал заявление с требованием привлечь виновных к уголовной ответственности за умышленное лишение медицинской помощи.
Заявление о преступлении
19 августа меня водворили в карцер на 15 суток за словесную перепалку с известным провокатором в СИЗО-5 Александром Украинцевым. За четыре месяца ежедневных обысков приучил надзирателей вытирать ноги. Последнее время споров на эту тему не возникало. Однако после акции в поддержку Украины в Домодедовском суде в изолятор приехал начальник оперативного управления УФСИН Вадим Голудин и потребовал сначала вынести выговор мне за фото детей, стоящее на вешалке, а затем отправить меня в карцер за любое нарушение.
Украинцев весом в два центнера «заплыл» ко мне в камеру на обыск, заполнив все пространство и не вытерев ноги о половик.
Дважды я вежливо попросил розовощекого молодца, годящегося мне в сыновья, соблюдать гигиену. Применил волшебное слово «пожалуйста», но лишь с еще большим остервенением Украинцев продолжил потрошить сумки, в ответ нахамив мне.
Слово за слово: провокация удалась. Вместо срочной операции, обещанной мне, тюремная врачиха Алла Шахова разрешила наказание вопреки моему состоянию здоровья. Призвал ее к совести, а она возмутилась: «Да вы что, нам прокурор запрещает освобождать от наказания».
Из-за острых болей у меня не получается спать более 3-4 часов ночью, а в карцере подремать днем невозможно, кровать пристегивается к стене.
21 августа я попытался оставить матрас, чтобы на полу можно было отдохнуть, но меня выволокли вместе с матрасом в коридор.
Потребовали зайти назад, однако у меня свело левую голень. Начальник оперативного отдела Роман Саликов не стал ждать и, выкрутив руку, потребовал от пятерых вертухаев привести меня в чувства. В итоге у меня разбита губа, гематома на правом предплечье и левой кисти, расплющенный мизинец, а грыжа буквально вывалилась, как груша.
Осмотры побоев — стандартная процедура в СИЗО. Проводила фиксацию тюремная медсестра — Ирина Тимошкина. В учреждениях УФСИН Подмосковья — анархия, в отличие от более или менее педантичных Москвы и Твери.
На мои требования дать справку о побоях услышал: «Здесь бланков нет», «Я не уполномочена», «Принесем позже».
Тогда попросил вызвать скорую помощь из-за острой боли и заодно для составления документа о внешнем осмотре.
Отказывался уходить, пока не приедут врачи из ЦРБ Каширы. Дежурный по СИЗО — Сергей Коржавчиков — гарантировал мне вызов «скорой». Он и все его сменщики вполне доброжелательные сотрудники. Мы всегда находили общий язык. Однако Коржавчиков пропал, и мне пришлось не выходить из прогулочного дворика.
Повторно применили силу два крепыша, но справиться со мной таким малым количеством не получилось, только повредили утренние раны.
Весь персонал СИЗО-5 последние дни занят Шестуном, поэтому освободили всех из карцеров и спецблока, которые требуют повышенного внимания.
Наконец, появился Сергей Коржавчиков с виноватым лицом, извинившийся за неисполнение честного слова из-за давления босса. После обеда примчался чистильщик — старший оперативный сотрудник УФСИН с говорящей фамилией Ашулик Сергей — провести проверку инцидента.
Вместо сбора информации начал меня агитировать за Советскую власть. Где-то как после избиения начальником Тверской тюрьмы Дмитрием Лебедевым: «Шестун, используя демонстративно-шантажное поведение сам себя избил». Сейчас этот безумный садист уже сам в тюрьме за издевательства и пытки после огромного резонанса, устроенного моими соратниками: Татьяной Джинчвеладзе, Владой Русиной, женой. Слышал, Лебедев пытался повеситься в СИЗО г. Каширы…
Поначалу Тверской ФСИН даже требовал в суде взыскать с меня 10 рублей 17 копеек за смыв крови хлоргексидином. Однако я выиграл процесс и теперь уже с них взыскиваю судебные издержки в тысячи раз больше.
Подполковник Ашулик собрал целое совещание с тюремщиками, как не вляпаться в историю и скрыть событие преступления. Земляк и подчиненный Голудина заявлял мне, что КРУПНЫЙ специалист по обыскам Украинцев не обязан ходить в чистых ботинках.
Повинность соблюдать чистоту помещения и одежды лежит на заключенных.
Показывая свою влиятельность и дерзость, Александр Украинцев зачастую ходит по изолятору в гражданской одежде. Щеголяет своими нарядами от кутюр и альфа-самец СИЗО-5 Роман Саликов со своими операми Калистовым и Ильинским, но они хоть опрятно одеты. Любо-дорого взглянуть! Есть, перед кем форсить.
Женский персонал тюрьмы будто выбран на кастинге — сплошь красивые и стройные девушки в специальной одежде. Чистильщик Ашулик пришел попрощаться уже в сумерках и пообещал мне создание проблем. Грамотное заметание следов требует времени. А «несущественные» побои у меня «заживут до свадьбы».
22.08.22. А.В. Шестун