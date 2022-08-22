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22 августа 2022, 12:29

Россияне в два раза увеличили покупки в секонд-хендах и комиссионках

С начала года россияне стали в два раза чаще покупать одежду, обувь и аксессуары в секонд-хендах и комиссионках. Интерес к сегменту повысился на фоне ухода из страны зарубежных магазинов одежды

Россияне в два раза увеличили покупки в секонд-хендах и комиссионках

С начала года россияне стали в два раза чаще покупать одежду, обувь и аксессуары в секонд-хендах и комиссионках. Интерес к сегменту повысился на фоне ухода из страны зарубежных магазинов одежды, а также соответствует тренду на экологичность и осознанное потребление.

Количество операций по картам «Московского кредитного банка» (МКБ) в таких магазинах с января по август 2022 года выросло более чем в 2,5 раза, а сами траты — в 2,1 раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Объем покупок той же категории по картам «Почта Банка» с начала года вырос на 20%. Вырос и средний чек покупок: в прошлом году он составлял 940 рублей, в этом — 1080 рублей. Самыми активными месяцами в банках назвали июнь и июль.

Аналитики банков связывают возросший интерес россиян к секонд-хенду уходом из страны зарубежных магазинов одежды. Кроме того, среди факторов можно рассматривать «выгодное обновление гардероба, подготовку к учебному году, а также изменение доходов населения», добавили в МКБ.

Покупка одежды в секонд-хендах также соответствует тренду на экологичность и осознанное потребление, отметили эксперты. Эти идеи особенно популярны среди молодежи. Специалисты ожидают дальнейшего роста популярности магазинов подержанных вещей, что связано не только с желанием сэкономить, но и с возможностью получить большее количество впечатлений, «ощутив себя охотником за сокровищами».

Маркетплейсы подхватили тренд и добавляют опции по перепродаже товаров. Так, «Яндекс.Маркет» начал продавать бывшие в употреблении люксовые товары. На площадке уже представлены сумки от Louis Vuitton, Saint Laurent, Dior, Prada и Gucci. Ozon запустил сервис онлайн-объявлений для частных лиц, благодаря которому любой пользователь сможет продавать или отдавать бесплатно свои товары на площадке.

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