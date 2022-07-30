Минск осваивает шоп-туры
Выгодно ли ездить за покупками в дружественные страны
Белоруссия может стать новым центром шоппинга для россиян. Так считают некоторые аналитики. В августе в стране возобновит работу шведский ритейлер H&M, который объявил об уходе из России. Кроме того, в Минске продолжают работать другие зарубежные магазины, ушедшие из страны, например, Zara, Adidas и Nike. А также есть премиальные бутики. Будут ли поездки в Белоруссию за покупками популярны у россиян?
Вместо шопинг-тура в Милан — поездка в Минск на выходные. Бутиков Prada и Versace там, конечно, не найти, зато можно рассчитывать на базовые вещи из Tommy Hilfiger, сумку Michael Kors и аксессуары бренда Karl Lagerfeld. Добираться до города удобно — перелет из Москвы займет полтора часа. Путь в Нур-Султан или Хельсинки — тоже потенциальные центры шоппинг-туризма — потребует больше времени.
И некоторые россияне уже опробовали новый вид досуга, отметила глава ритейл-департамента СОRE.XP Марина Малахатько: «И Минск, и Нур-Султан — это новые центры шопинга для граждан РФ. Сейчас более 30% в доле товарооборота этих стран — от российских туристов. Перспективы у Минска неплохие, но там не очень большой рынок ритейла, поэтому туристы, которые специально будут ехать на шопинг в Минск — это жители Центральной и Западной частей России».
Жители Минска рассказали, что пока не наблюдают особого ажиотажа в магазинах. Сейчас россияне проводят отпуск в Турции и опустошают Zara и H&M в торговых центрах Стамбула и Антальи. И некоторые аналитики не ожидают, что поездки в Белоруссию за модной одеждой станут массовыми. Отправляться в шопинг-тур за бюджетными марками просто невыгодно, тем более что в России есть их аналоги, считает редакционный директор Blueprint, партнер агентства Lunar Hare Александр Перепелкин: «Бренды были в первую очередь привлекательны благодаря своей цене. И если к стоимости вещей прибавить еще стоимость поездки, то эта привлекательность теряется.
Во-вторых, я не могу согласиться с тем, что очень много брендов ушло, потому что, да, безусловно, H&M полностью остановил всю деятельность в России и объявил об окончательном уходе с рынка. Есть энное количество локальных представителей масс-маркета, такие как Lime или чуть более высокого ценового сегмента — 12Storeez».
Кроме того, как замечают собеседники, шопинг-туры часто тесно связаны с развлечениями и эмоциями, а Минск пока далек от звания модного европейского города. В то же время, ездить в Белоруссию необязательно — услуги по закупке вещей часто предлагают в соцсетях, говорит гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс: «Помимо поездки в близлежащую дружественную страну, у россиян есть еще, конечно, и другая возможность — заказывать эти вещи у персональных шоперов, которые предлагают активным образом свои услуги в социальных сетях и на площадке Avito. Но там нужно делать стопроцентную предоплату плюс в любом случае платить комиссию за покупку — она от 10% до 30% —и ждать».
Но если любовь к офлайн-шопингу все же окажется сильнее, стоит помнить, что искать западные бренды в минских ГУМе и ЦУМе бесполезно. Там в основном представлена продукция локальных марок.