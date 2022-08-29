Lamoda начала продавать подержанную брендовую одежду и аксессуары
Интернет-магазин Lamoda и ресейл-платформа Second Friend Store займутся перепродажей вещей. На сайте Lamoda уже появился соответствующий раздел с названием Resale
Интернет-магазин Lamoda и ресейл-платформа Second Friend Store займутся перепродажей вещей. На сайте Lamoda уже появился соответствующий раздел с названием Resale. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
В новой секции собрана продукция от более чем 50 люксовых брендов, среди которых Gucci, Celine, Chanel, Fendi, Bottega Veneta и Louis Vuitton. На сегодняшний день в разделе представлены 194 позиции.
В карточке товара есть не только стандартное описание, но и информация о наличии или отсутствии дефектов. Еще одна особенность: клиенты оплачивают одежду после получения, что позволяет покупателям убедиться в ее качестве.
По данным пресс-службы, на сегодняшний день пользователи все чаще отдают предпочтение более экологичной продукции. Так, по итогам первого полугодия 2022 года 51% клиентов Lamoda совершали покупки в разделе Lamoda planet, где представлены этичные, инклюзивные или же созданные для продажи с благотворительными целями вещи.
«Новый раздел, с одной стороны, позволяет пользователю приобретать ресейл-товары, не переживая за доставку товаров или возврат. С другой — дает еще одну возможность нашему покупателю сделать шопинг экологичным и осознанным», — рассказала директор по продукту Lamoda Кира Матвеева.
Это не первая инициатива онлайн-платформы по развитию ответственного шопинга. Недавно Lamoda совместно с благотворительным фондом «Лепта» и его проектом Tolkovo объявила о том, что жители Москвы и Санкт-Петербурга смогут сдать ненужную одежду, обувь, домашний текстиль, сумки, ремни и бижутерию в 400 постаматах PickPoint. Взамен горожане получат баллы, на которые можно купить электронный подарочный сертификат.
С 2019 года компания также сотрудничает с фондом «Второе дыхание». В рамках программы в пунктах выдачи заказов в Москве и Уфе, в офисе, фотостудии и на складе компании были установлены контейнеры, где все желающие могли оставить ненужную одежду. В 2021 году торговая сеть собрала 63,7 т одежды, передав 130 тыс. товаров нуждающимся.