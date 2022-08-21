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Общество
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21 августа 2022, 12:55

Российские военные недовольны танковыми биатлонами и парадами на фоне больших потерь

Значительная часть российских военных считает нецелесообразным продолжать задействовать силы для участия в военно-парадных мероприятиях в мирное время, в то время как российские войска несут тяжелые потери в Украине

Российские военные недовольны танковыми биатлонами и парадами на фоне больших потерь

Значительная часть российских военных считает нецелесообразным продолжать задействовать силы для участия в военно-парадных мероприятиях в мирное время, в то время как российские войска несут тяжелые потери в Украине. Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки.

В сообщении указывается, что с началом вторжения Игорь Гиркин, российский сторонник жесткой линии, бывший офицер и министр ФСБ в так называемой «Донецкой народной республике», стал все более откровенно критиковать действия Кремля в войне на Украине.

«19 августа Гиркин опубликовал неохотно восхищенную критику поведения президента Зеленского во время войны. Он противопоставил это ситуации в России, где «в конце шестого месяца войны по-прежнему играем в танковый биатлон и проводим фестивали военных оркестров», - говорится в отчете.

Танковый биатлон — громкая кульминация Армейских международных игр России, которые, как и в обычные годы, прошли на прошлой неделе под Москвой.

Ранее в британской разведке также заявляли, что на харьковском направлении РФ своими действиями скорее всего пытается добиваться того, чтобы Украина вынуждена была оставлять там определенные силы и не перебрасывать их на более важные направления.

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