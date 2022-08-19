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Общество
Каждый пятый россиянин хочет уехать из страны навсегда
19 августа 2022, 13:22

Россияне вывели за границу 266,1 млрд руб. Это максимальная сумма с 2018 года

В период с января по июль 2022 года россияне перевели в иностранные банки наибольшую сумму за три года. Эксперты считают, что россияне ищут альтернативные способы хранения средств

Россияне вывели за границу 266,1 млрд руб. Это максимальная сумма с 2018 года

В период с января по июль 2022 года россияне перевели в иностранные банки наибольшую сумму за три года. Она составила 266,1 млрд руб. или $4,7 млрд. Эксперты считают, что россияне ищут альтернативные способы хранения средств на фоне ограничений ЦБ и введения комиссий банками.

В июне россияне вывели за рубеж и разместили в иностранных банках 266,1 млрд руб. или $4,7 млрд, сообщает РБК со ссылкой на данные ЦБ. Это рекордная сумма, начиная с 2018 года.

В мае показатель был на уровне $1,5 млрд, но к июню вырос более чем в три раза. Всплеск переводов наблюдался в феврале, тогда они достигли $4,3 млрд.

На 1 июля российские домохозяйства хранили в банках за рубежом 2,29 трлн руб. или $44,7 млрд.

Скачок переводов можно объяснить двумя факторами — большим профицитом иностранной валюты и смягчением ЦБ ограничений по переводам за рубеж, которые вводились в начале кризиса, объясняет управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин.

Спустя несколько месяцев после начала военных действий в Украине, российские кредитные организации столкнулись с переизбытком безналичных долларов. На фоне этой ситуации банки начали вводить комиссии для клиентов-физлиц за хранение валюты. Одним из первых стал «Тинькофф».

Кроме этого, кредитные организации повышали комиссии за SWIFT-переводы за рубеж, устанавливали лимиты или вовсе прекращали осуществлять такие операции. Руководитель направления исследований центра «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея считает, что это подтолкнуло россиян к поиску альтернативных мест хранения средств.

На июль пришлась покупка рекордного объема валюты — 237,1 млрд руб., а остатки на валютных банковских счетах сократились на $3 млрд, согласно данным ЦБ. Сусин прогнозирует, что фоновый отток останется достаточно ощутимым — $3-4 млрд в месяц до конца года.

Сложности со SWIFT-переводами у российских банков появились с 27 апреля. Представители сразу нескольких кредитных организаций отмечали увеличение срока выполнения операций. Кроме того, иностранные банки стали чаще отказывать в данных транзакциях.

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