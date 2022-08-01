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Экономика
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01 августа 2022, 13:28

Центральный Банк России продлил ограничения на снятие наличной валюты до 9 марта 2023 года

Банк России на полгода продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты — до 9 марта 2023 года. Об этом говорится в сообщении на сайте Центробанка

Центральный Банк России продлил ограничения на снятие наличной валюты до 9 марта 2023 года

Банк России на полгода продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты — до 9 марта 2023 года. Об этом говорится в сообщении на сайте Центробанка. Лимит на предельную сумму, которую можно снять в долларах или евро с валютного счета или вклада, тоже сохраняется на уровне 10 000 единиц.

Снять со вклада или счета по-прежнему можно только те средства, которые поступили на них до 9 марта 2022 года. Остальные можно получить в рублях по рыночному курсу на день снятия. Иностранную валюту банки могут выдавать только в долларах и евро вне зависимости от валюты вклада или счета. Сохраняются до 9 марта 2023 года и ограничения на продажу долларов и евро. Банки могут отпускать только те суммы, которые поступили в кассы после 9 апреля 2022 года. Другие валюты могут продаваться без ограничений.

Для юридических лиц — резидентов с 9 сентября 2022 года до 9 марта 2023-го продлеваются ограничения на получение валюты на командировочные расходы: не больше $5000 или не больше такой же суммы в эквиваленте в евро, фунтах стерлингов, японских иенах. Других валют эти требования не касаются. Выдача наличных долларов, евро, фунтов стерлингов, японских иен юридическим лицам — нерезидентам не производится, по другим валютам ограничений нет.

«Банк России вынужден сохранять указанные и другие ограничения по наличной валюте в связи с действующими против России санкциями, которые запрещают российским финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран», — говорится в заявлении Центробанка.

Курс доллара к 12:30 мск поднимался на пике до 62,67 рубля — это максимум после 7 июля и на 1,05 рубля (1,7%) больше, чем было на закрытии торгов 29 июля, следует из данных Московской биржи. Евро подорожал до 63,9 рубля на пике — это тоже максимум после 7 июля и на 1,43 рубля (2,2%) больше, чем было на закрытии биржи 29 июля.

ЦБ ввел ограничения на снятие валюты и ее продажу 9 марта, вскоре после начала «специальной военной операции»* России на Украине. Оно спровоцировало обвал рубля к доллару и евро, а также на фондовом рынке. В результате торги ценными бумагами не проводились почти месяц. Рубль за прошедшее время сильно укрепился к доллару и евро.

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