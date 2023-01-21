В 2022 году 2,5 тыс россиян погибли в результате пожаров из-за курения
В 2022 году в России произошло 13,5 тысяч пожаров при курении, в которых погибли 2,5 тысячи человек, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России
В 2022 году в России произошло 13,5 тысяч пожаров при курении, в которых погибли 2,5 тысячи человек, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России. При этом неосторожное обращение с огнем при курении – одна из самых распространённых причин пожаров.
«С начала осенне-зимнего сезона при участии МЧС России в целях профилактики органами власти и местного самоуправления в жилом секторе проведено более 552 тысяч рейдов и сельских сходов, распространено более 3,4 млн материалов по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности и необходимых действий при обнаружении пожара», - подчеркнул глава МЧС России Александр Куренков.
МЧС России напоминает, при пожаре опасен не столько огонь, сколько дым и гарь от него, потому что при горении выделяются ядовитые газы: синильная кислота, фосген и другие, а содержание кислорода в воздухе резко падает.
Чтобы предотвратить возникновение пожара, требуется совсем немного – не терять бдительности, соблюдать правила пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем во всех жизненных ситуациях.
Никогда не ложитесь в постель с сигаретой, место для курения оборудуйте пепельницей, а лучше и вовсе откажитесь от этой привычки в квартире. Курение в нетрезвом виде приводит не только к пожару, но и к гибели человека. Берегите свою жизнь!