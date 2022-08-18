Опрос показал, что 70% россиян испытывают финансовые трудности
Центр исследований гражданского общества ВШЭ провел опрос на предмет материального положения россиян. Почти 70% респондентов заявили, что прямо сейчас испытывают финансовые трудности
Центр исследований гражданского общества ВШЭ провел опрос на предмет материального положения россиян. Почти 70% респондентов заявили, что прямо сейчас испытывают финансовые трудности. При этом только 46% опрошенных считают, что их материальное положение зависит от них самих.
Судя по результатам опроса, проведенного ВШЭ в июне 2022 года (приняли участие 2003 респондента), от финансовых трудностей страдают 69% населения России. На недостаток денег россияне жалуются уже третий год: в 2020 году о сложностях исследователям сказали 66% респондентов, в 2021 году – 69%.
До пандемии 49% опрошенных считали, что их материальное положение зависит от них самих, в 2022 году доля таких ответов снизилась до 46%. Количество респондентов, которые винят в своем материальном положении внешние обстоятельства, стабильно: об этом, как и в 2019 году, заявили 20% опрошенных.
По данным Росстата, в первом квартале реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) снизились на 1,2% в годовом выражении, во втором — на 0,8%. В мае Минэкономразвития прогнозировало, что реальные располагаемые доходы населения упадут на 6,8%, но улучшило свой прогноз до падения на уровне 2,8%, а со следующего года и вовсе предрекает рост по этому показателю.