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16 августа 2022, 20:55

Алексей Навальный раскритиковал западные санкции против российских олигархов

Политик считает недостаточными вводимые странами Запада санкции в отношении российских высокопоставленных чиновников и олигархов

Алексей Навальный раскритиковал западные санкции против российских олигархов

Политик Алексей Навальный, отбывающий срок в колонии строгого режима во Владимирской области, считает недостаточными вводимые странами Запада санкции в отношении российских высокопоставленных чиновников и олигархов, связанных с президентом Владимиром Путиным. Несколько постов на эту тему опубликованы в твиттер-аккаунте оппозиционного политика.

Навальный считает, что под санкции «пока попало мизерное количество олигархов и коррупционеров». Он отмечает в этой связи, что в списке Forbes 200 позиций, из них санкции ЕС, США или Великобритании коснулись всего 46 человек: «По-моему, это не очень похоже на объявленную войну против путинских олигархов».

«Как только дело доходит до конкретной работы, в недрах исполнительной власти все рассыпается в прах. Просто ничего не происходит. Громкие заявления лидеров есть, а решения где-то застревают», – пишет политик.

В качестве примеров Навальный приводит, в частности, главу «Газпрома» Алексея Миллера, который не попал под санкции ЕС, и Романа Абрамовича, не попавшего под санкции США. Кроме того, он обращает внимание на квартиру дочери Дмитрия Пескова Елизаветы в Париже, которую она переписала на мать, и на яхту Дмитрия Медведева, которая переписана на случайную фирму, как на примеры ухода от санкций с помощью переоформления собственности на родственников или номинальные фирмы. При этом оппозиционер также упоминает Владимира Потанина.

«Номер два списка «Форбс» не под санкциями. Олигарх Потанин восхваляет Путина публично. Бравирует тем, что санкции ему нипочем», – пишет Алексей Навальный о президенте «Интерроса» и главе правления «Норникеля».

Известно, что в конце июня санкции против миллиардера ввела Великобритания с формулировкой, что «Потанин продолжает накапливать состояние, поддерживая режим Путина, приобретая Росбанк и доли в Тинькофф Банке после вторжения России в Украину».

После того как Россия в конце февраля напала на Украину, США, Великобритания, Евросоюз и ряд других страны ввели несколько пакетов санкций против российской экономики, финансовой системы, крупных компаний, олигархов, политиков, включая президента Владимира Путина, а также членов его семьи и ближайшего окружения. Ограничения были наложены на объекты дорогой недвижимости, суперъяхты и самолеты, принадлежащие нескольким миллиардерам. Россия вводит ответные санкции, подчеркивая, что «военная спецоперация» в Украине, как Москва называет вторжение, связана с защитой национальных интересов.

Алексей Навальный находится в заключении с тех пор, как вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления «Новичком». Ему сначала заменили на реальный условный срок по делу «Ив Роше», а затем судили по делу о клевете на ветерана (приговорили к штрафу) и по делу о мошенничестве и оскорблении судьи (приговорили к 9 годам колонии строгого режима). Структуры, созданные политиком в России (штабы Навального и Фонд борьбы с коррупцией), признаны экстремистскими организациями, за участие в них соратников политика задерживают и судят задним числом.

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