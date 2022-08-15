Олег Дерипаска подал иск к Олегу Тинькову и Meta о защите чести, и достоинства
В конце апреля в комментариях к одному из постов в Instagram (принадлежит Meta), Тиньков написал, что Дерипаска «олигарх и вор», и назвал себя «честным предпринимателем»
Миллиардер Олег Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства к Олегу Тинькову и компании Meta (признана экстремистской в РФ). Информацию опубликовали на сайте Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края.
В карточке написано, что иск подали 30 мая, рассмотрение назначено на 16 августа, детали не указаны. Ответчиком назначены Meta Platforms и Тиньков Олег Юрьевич.
В конце апреля в комментариях к одному из постов в Instagram (принадлежит Meta), Тиньков написал, что Дерипаска «олигарх и вор», и назвал себя «честным предпринимателем».
В комментарии «Интерфаксу» адвокат бизнесмена Алексей Мельников пояснил, что иск подан из-за оскорбительных высказываний Тинькова на странице в Facebook (принадлежит Meta). Репутационный вред оценили в 2 млрд руб.
В апреле Тиньков продал свою долю в материнской компании «Тинькофф Банка» TCS Group «Интерросу» Владимира Потанина. В интервью The New York Times он заявил, что это был единственный вариант, чтобы предотвратить национализацию компании. Тиньков также отметил, что актив пришлось продать за копейки.