Россия «напечатает» 15 триллионов рублей, чтобы заработала экономика
Решить проблему нехватки бюджетных средств на развитие экономики в условиях санкций можно запустив «печатный станок». Такое мнение высказал сенатор от Свердловской области Эдуард Россель
Решить проблему нехватки бюджетных средств на развитие экономики в условиях санкций можно запустив «печатный станок». Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» в четверг высказал сенатор от Свердловской области, член комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Эдуард Россель.
По его словам, речь может идти о сумме в 5 триллионов рублей ежегодно — именно столько запросили министерства и ведомства сверх уже утвержденного финансирования на ближайшие три года (15 трлн рублей в сумме).
Комментируя их запрос, глава Минфина Антон Силуанов напомнил, что бюджет верстается в условиях «беспрецедентного санкционного давления» и поэтому нельзя «нарушать финансовую устойчивость», а для расходов нужно выбрать приоритеты. Начав год с профицитом в казне, начиная с лета правительство тратит больше, чем получает: за один июль «дыра» в бюджете составила 892 млрд рублей, а без обеспечения налоговой выручкой остался каждый третий рубль расходов.
Решить проблему могло бы «включение печатного станка», которое не приведет к разгону инфляции, подчеркнул Россель. «Если 5 триллионов мы вкачаем в экономику, можно будет дороги строить, строить любые объекты. Мы сейчас находимся в изоляции, и для развития внутреннего рынка это вопрос номер один», — сказал сенатор.
По его словам, необходимо создать фонд, который будет финансировать развитие внутреннего рынка», а наполнить его можно денежной эмиссией. «Деньги надо напечатать, — предложил Россель. — Вы знаете, сколько надо денег РФ, чтобы работала вся экономика?»
Согласно прогнозу Минфина, в этом году бюджет получит 1,6 трлн рублей дефицита, который к 2025 году увеличится до 6 трлн рублей (накопленным итогом). Покрывать его власти намерены за счет Фонда национального благосостояния, а также выпуска долга, покупать который придется исключительно российским инвесторам.