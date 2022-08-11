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11 августа 2022, 15:25

Прокуратура РФ запросила дополнительный срок Александру Шестуну по делу об оскорблении и угрозам представителям власти

10 августа на прениях, проходивших в Домодедовском суде, было предоставлено слово экс-главе Серпуховского района

Прокуратура РФ запросила дополнительный срок Александру Шестуну по делу об оскорблении и угрозам представителям власти

10 августа на прениях, проходивших в Домодедовском суде, было предоставлено слово экс-главе Серпуховского района. Он рассказал о подоплёке своего уголовного преследования, начавшегося в 2018 году после обнародования им аудиозаписи с угрозами, озвученными в его адрес в стенах Администрации президента со стороны ряда высокопоставленных чиновников и силовиков. Он также выступил с критикой в адрес правоохранительной системы России, которая, по его мнению, работает не в рамках закона, а «по звонку», что относится, в первую очередь, в делах, связанных с политикой и экономикой (напомним, в мае 2021 года ведущая правозащитная организация России «Мемориал» признала Шестуна политзаключённым). Он также ещё раз заявил, что не считает оскорблениями зооморфные образы («хитрая лисица» и т.п).

А обвинения в угрозах представителям власти «карой небесной» и «Гаагским трибуналом» вовсе не расценивает как угрозу.

Надо отметить, что некоторые из обвинений в угрозах, фигурирующие в деле, не имеют документального подтверждения (их нет в протоколах и на аудиозаписях). Но в суде настаивают, что, например, слово «нож» прозвучало из уст Шестуна. Ведь именно за угрозы, а не за оскорбления Шестуну возможно увеличить срок нахождения за решёткой.

Что касается позиции прокуратуры, то сторона обвинения запросила бывшему главе подмосковного муниципалитета ныне политическому заключённому наказание в виде 7 месяцев к основному 15-летнему сроку.

Так же, в ходе процесса Шестун получил административный протокол за его публичную позицию по ситуации на Украине. Ее сочли публичными действиями, направленными на дискредитацию Вооружённых Сил Российской Федерации. Напомним, на одно из заседаний Шестун пришёл в одежде цветов украинского флага и высказался за прекращение специоперации.

Оглашение приговора в Домодедовском городском суде состоится сегодня.

В своем последнем слове Александр Шестун заявил следующее:

«Сегодняшнее судилище — отражение нашей мрачной эпохи.

Ориентир российских властей на путь Северной Кореи ведет к Железному занавесу.

Что мы оставим нашим детям?

Владимир Путин за 20 лет правления похоронил нашу науку и промышленность, превратил бывшую супердержаву СССР с 20% от мирового ВВП в страну третьего мира, где теперь нет и двух процентов.

Санкции лишили нас доступа к наукоемким продуктам. О каком технологическом суверенитете России начали кричать власти с трибун?

У нас разрушены все НИИ. Нет ни качества исследований, ни количества ученых и разработчиков. В этом мы отстаем от ведущих экономических держав мира в десятки раз, несмотря на гигантские природные богатства и образованных жителей.

С первого дня вторжения в Украину я буквально кричал о боли за убитых братьев славян с обеих сторон. Как мог православный Президент Путин пойти на такое кровопролитие?

Вы не заставите меня молчать и не поставите на колени!

Шестуны — запорожские казаки, которые испокон веков отличались бесстрашием, но не были кровожадны.

Часто слышу обвинения: «Ты не патриот».

Патриот — это я, потому что хочу мира и процветания для России.

Из-за боевых действий на Украине НАТО многократно увеличило военные расходы и силы быстрого реагирования, изменило статус России с партнера на противника. Одобрена заявка на вступление в Альянс Швеции и Финляндии, у которой весьма протяженная граница с нашей страной.

Разве мы укрепили свою безопасность?

На фоне экономической катастрофы мы видим цирк в Домодедовском суде с лисицами и жабами...

Можно было просто оштрафовать меня за судебные издержки.

Приговор мне вынесут на основании заключения печально известных экспертов математика Крюковой и переводчика Тарасова, не имеющих необходимого образования и даже сертификатов, что положено по закону. Эти Бонни и Клайд угробили многих политзаключенных. Для меня большая честь оказаться на одном эшафоте с «Мемориалом» и Алексеем Навальным.

Потерпевшая прокурор Сухова считает оскорблением зооморфный образ «дикая лисица», но давайте подумаем о соразмерности.

Потерпевшая по приказу Генпрокуратуры (начальства — предыдущая версия) запросила 20 лет строго режима (ни за что), а я поблагодарить должен?

Может ли судья Юферова обижаться на «жабу»? Разве она не видела лживость обвинения? Оглохла, когда с трибуны свидетели озвучивали о фальсификации протоколов допроса, избиение оперативниками, взятие в заложники пожилых родителей, о подбросе патронов с последующим арестом... Неужели группа из 42 следователей не могла хоть что-то найти?

UPD. Домодедовский городской суд признал виновным экс-главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна в угрозах и оскорблении судьи и сотрудников Генпрокуратуры. К его приговору на 15 лет за коррупцию добавили еще шесть месяцев.

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