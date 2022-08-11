Навальный подал иск к колонии из-за отказа сообщить ему, кто заказчик «изделий», которые он производит на работе
В конце марта 2022 года выездной Лефортовский суд, проходивший в Покровской ИК-2, приговорил Навального к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима
Политик Алексей Навальный, отбывающий срок в колонии строгого режима ИК-6 в Мелехово во Владимирской области, подал иск в Ковровский суд из-за отказа сообщить ему, кто заказчик изделий, которые он производит, работая в колонии, говорится в пресс-релизе на сайте суда.
Адвокат Навального, как сообщается в пресс-релизе, обратился к руководству колонии с просьбой сообщить ему информацию о заказчике изделий, которые производит Навальный, но ему ответили, что без согласия такую информацию дать не могут. Навальный оспаривает этот отказ.
Сам Навальный рассказывал, что в мелеховской колонии получил профессию швеи — она указана у него в трудовой карточке. «Шьем мы какие-то дурацкие ремешки, и, если честно, я уверен, что их просто сразу выкидывают, а все это придумано, чтобы загрузить работой странную подпольную промзону моей „тюрьмы в тюрьме“», — писал политик в середине июля.
В конце марта 2022 года выездной Лефортовский суд, проходивший в Покровской ИК-2, приговорил Навального к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в мошенничестве с пожертвованиями, которые он собирал на свою президентскую кампанию. В июне 2022 года политика перевели из ИК-2 в Покрове в ИК-6 в Мелехово.