Павел Дуров обвинил Apple в задержке обновления Telegram, которое должно «произвести революцию»
По словам основателя мессенджера Telegram, обновление должно «произвести революцию в том, как люди выражают свои мысли при обмене сообщениями»
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что Apple задерживает обновление приложения без объяснения причин. По его словам, обновление должно «произвести революцию в том, как люди выражают свои мысли при обмене сообщениями». Однако оно застряло на две недели в «процессе рассмотрения».
«Если так обращаются с Telegram, одним из 10 самых популярных приложений в мире, остается только представить, с какими трудностями сталкиваются более мелкие разработчики приложений», — написал основатель Telegram Павел Дуров.
По его словам, такое поведение Apple деморализует и наносит прямой финансовый ущерб «сотням тысяч» приложений по всему миру.
Кроме того, разработчики страдают от сбора в 30%, который берут Apple и Google, добавил основатель Telegram. В июне Дуров обвинил Apple в намеренном ухудшении качества веб-версий приложений. За счет этого компания заставляет пользователей загружать больше приложений из App Store, за продажу которых она получает комиссию.
На политику Apple обратило внимание и британское управление в сфере конкуренции и рынков (CMA). В заключении регулятора говорится, что Apple ограничивает возможности веб-приложений и лишает потребителей и бизнес преимуществ инновационной технологии.
В июле ФАС признала Apple виновной в нарушении антимонопольного законодательства России. Причиной стал запрет для разработчиков на использование альтернативных способов оплаты.