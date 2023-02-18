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18.02.2023 17:16

Telegram стал вторым по популярности мессенджером после WhatsApp

За период с 2018 по 2023 год мессенджер Telegram обогнал по популярности Facebook Messenger. На данный момент Telegram уступает только WhatsApp. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров

Telegram стал вторым по популярности мессенджером после WhatsApp

За период с 2018 по 2023 год мессенджер Telegram обогнал по популярности Facebook Messenger. На данный момент Telegram уступает только WhatsApp. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

«За последние 5 лет Telegram превзошел Facebook Messenger и стал самым популярным облачным приложением для обмена сообщениями. Telegram сейчас уступает только WhatsApp и с каждым годом сокращает отставание. Неудивительно, что наши конкуренты обеспокоены!» — написал Павел Дуров в Telegram-канале.

По данным портала Inclient.ru, в 2022 году Telegram чаще всего загружали в Индии (70,48 млн), России (24,15 млн), США (20,03 млн), Индонезии (19,61 млн) и Бразилии (18,04 млн). Мессенджер популярен среди пользователей в России, Белоруссии, Украине, Казахстане и США.

В 2020 году Павел Дуров заявил, что команда Telegram сосредоточится на противодействии цензуре в таких странах, как Иран и Китай, где мессенджер «все еще блокируется на государственном уровне».

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