Россия использует Telegram для распространения дезинформации о войне на Западе
Россия нашла еще один способ распространять дезинформацию о своем вторжении в Украину, используя Telegram как платформу для распространения манипулятивных видео на разных языках мира
Россия нашла еще один способ распространять дезинформацию о своем вторжении в Украину, используя Telegram как платформу для распространения манипулятивных видео на разных языках мира в обход государственных блокировок. Об этом говорится в отчете американской разведывательной компании Nisos, которая специализируется на анализе дезинформации и других киберугроз.
Telegram-аккаунты, связанные с российскими государственными СМИ, нашли новый способ распространять десятки видео, которые не позволяют сразу выявить источник. Эти ролики утверждают, что Украина сознательно обстреливает гражданское население, а жители оккупированных территорий якобы рады «возвращению РФ».
Механизм работает так: медиа вроде RT загружают пропагандистские ролики в Telegram - часто умышленно без логотипа. После этого их загружают и распространяют сотни аккаунтов на других платформах - прежде всего Twitter, где их порой подхватывают российские военные, дипломаты или СМИ.
В качестве примера в Nisos приводят Twitter-аккаунт якобы женщины из Японии, которая публиковала только ролики с российской пропагандой - причем не только на японском, но и на польском, испанском, русском и на фарси. Также аккаунт постоянно репостил сообщения из российских посольств.
В общем американским исследователям удалось обнаружить пропагандистские ролики на 18 различных языках - преимущественно на английском, испанском, итальянском и немецком. Самое сложное в этом случае то, что найти первоисточник видео трудно или невозможно - Telegram не настолько жестко модерируется, как, например, Twitter.
В Nisos делают вывод, что российская пропаганда постоянно адаптируется к внешним условиям: даже после многочисленных санкций и запретов она находит пути распространять дезинформацию о полномасштабном вторжении РФ в Украину.