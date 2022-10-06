Меню
Политика
RU / SE
Симптомы «кентавра» и новые штаммы коронавируса вызывают тревогу
06.10.2022 01:01

Россия использует Telegram для распространения дезинформации о войне на Западе

Россия нашла еще один способ распространять дезинформацию о своем вторжении в Украину, используя Telegram как платформу для распространения манипулятивных видео на разных языках мира

Россия использует Telegram для распространения дезинформации о войне на Западе

Россия нашла еще один способ распространять дезинформацию о своем вторжении в Украину, используя Telegram как платформу для распространения манипулятивных видео на разных языках мира в обход государственных блокировок. Об этом говорится в отчете американской разведывательной компании Nisos, которая специализируется на анализе дезинформации и других киберугроз.

Telegram-аккаунты, связанные с российскими государственными СМИ, нашли новый способ распространять десятки видео, которые не позволяют сразу выявить источник. Эти ролики утверждают, что Украина сознательно обстреливает гражданское население, а жители оккупированных территорий якобы рады «возвращению РФ».

Механизм работает так: медиа вроде RT загружают пропагандистские ролики в Telegram - часто умышленно без логотипа. После этого их загружают и распространяют сотни аккаунтов на других платформах - прежде всего Twitter, где их порой подхватывают российские военные, дипломаты или СМИ.

В качестве примера в Nisos приводят Twitter-аккаунт якобы женщины из Японии, которая публиковала только ролики с российской пропагандой - причем не только на японском, но и на польском, испанском, русском и на фарси. Также аккаунт постоянно репостил сообщения из российских посольств.

В общем американским исследователям удалось обнаружить пропагандистские ролики на 18 различных языках - преимущественно на английском, испанском, итальянском и немецком. Самое сложное в этом случае то, что найти первоисточник видео трудно или невозможно - Telegram не настолько жестко модерируется, как, например, Twitter.

В Nisos делают вывод, что российская пропаганда постоянно адаптируется к внешним условиям: даже после многочисленных санкций и запретов она находит пути распространять дезинформацию о полномасштабном вторжении РФ в Украину.

Материалы по теме
Глава думского комитета по обороне призвал «перестать врать»
Краков объявил персоной нон грата соучредителя Pink Floyd из-за заявлений об Украине
Крестовый поход и колесо обозрения
Сейчас на главной
Дело рук самих отступающих
война в украине
Дело рук самих отступающих
Издание The Insider рассмотрело десять главных проблем Вооруженных сил России, выявленных в ходе войны с Украиной — от устаревшей техники и нехватки личного состава до недостаточного боевого духа и изъянов в выстроенной системе командования — и оценило, насколько мобилизация поможет их решить
Ирландия готовится к запуску своего первого спутника в космос
ирландия
Ирландия готовится к запуску своего первого спутника в космос
Правительство Ирландии во вторник провело обмен письмами с Европейским космическим агентством, что стало очередным шагом на пути к запуску в космос первого ирландского спутника - EIRSAT-1
Глава думского комитета по обороне призвал «перестать врать»
пропаганда
Глава думского комитета по обороне призвал «перестать врать»
По его словам, сводки Министерства обороны «практически не меняют своего содержания: сбили 10 снарядов, поразили 50 объектов, уничтожили сотни нацистов»
Скрывающихся от мобилизации москвичей вычисляют по городским камерам наблюдения
мобилизация
Скрывающихся от мобилизации москвичей вычисляют по городским камерам наблюдения
Только за последние двое суток — 3 и 4 октября, в Москве по камерам установили как минимум 10 мужчин, которые подозреваются в «уклонении от мобилизации»
Общество
У членов движения «Голос» по всей России проходят обыски
Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в московском офисе движения «Голос», сообщил член совета движения Виталий Аверин. Утром обыски прошли у трех членов совета движения
Яхта Путина избежала ареста и получила новое оборудование
Яхта Путина
Яхта Путина избежала ареста и получила новое оборудование
24 сентября яхта Путина Graceful покинула Калининград и спустя два дня пришвартовалась в Санкт-Петербурге. Судно находилось в Калининграде больше полугода: корабль покинул верфь в Гамбурге незадолго до начала войны
В Пензе возбудили первое уголовное дело за уклонение от мобилизации
уголовные дела
В Пензе возбудили первое уголовное дело за уклонение от мобилизации
Первое в России уголовное дело по статье об уклонении от прохождения военной службы расследует Зареченский межрайонный следственный отдел Следственного комитета, сообщает глава правозащитной группы «Агора»
В Чехии готовятся провести референдум о присоединении старинного чешского города Краловец, ныне Калининград
В Чехии готовятся провести референдум о присоединении старинного чешского города Краловец, который был основан крестоносцами в 1255 году по приказу и непосредственном участии короля Чехии Пржемысла Отакара II
Страны ЕС согласовали восьмой пакет антироссийских санкций
санкции
Страны ЕС согласовали восьмой пакет антироссийских санкций
Евросоюз согласовал восьмой пакет санкций против России. Новые санкции предусматривают запрет на морскую транспортировку нефти третьим странам по цене выше установленной
Цены на газ в Европе упали до $1600 впервые с 21 июля
цены на газ
Цены на газ в Европе упали до $1600 впервые с 21 июля
Биржевые цены на газ в Европе впервые с 21 июля опустились ниже $1,6 тыс. за тысячу кубометров. Ранее сегодня, 5 октября, «Газпром» возобновил поставки российского сырья в Италию через Австрию
Родителям угрожают признать ребенка безнадзорным за пропуск «Разговоров о важном»
начальное образование
Родителям угрожают признать ребенка безнадзорным за пропуск «Разговоров о важном»
В Башкирии администрация школы угрожает родителям ученика пожаловаться в комиссию по делам несовершеннолетних и признать ребенка безнадзорным за пропуски «Разговоров о важном»
Тактическая ошибка Путина
цены на энергоносители
Тактическая ошибка Путина
Российское полномасштабное вторжение в Украину в корне изменило мировую политику — и вряд ли стоит сомневаться, что самые драматические события еще впереди: поражение России и ее закат как даже региональной сверхдержавы вызовут долгосрочные последствия
Общество
Учеников начальной школы предупредили об уголовной ответственности за «фейки» об армии
В Петербурге учащихся начальной школы предупредили об уголовной ответственности за «фейки» об армии и призывы к санкциям, рассказала учительницы младших классов одной из школ Санкт-Петербурга
Depeche Mode не приедут с туром в Россию впервые с 1998 года
Depeche Mode
Depeche Mode не приедут с туром в Россию впервые с 1998 года
Последний мировой тур Depeche Mode проходил в 2017–2018 годах, он был приурочен к выходу 14-го студийного альбома Spirit. В рамках турне Depeche Mode посетили Москву и Санкт-Петербург
ООН не сможет расследовать обстрел СИЗО в Еленовке без получения гарантий безопасности
Еленовка
ООН не сможет расследовать обстрел СИЗО в Еленовке без получения гарантий безопасности
Без получения «зеленого света от всех» ООН не будет отправлять миссию по установке фактов обстрела СИЗО в Еленовке, где погибли не менее 50 пленных украинских военнослужащих
Лукашенко подтвердил участие Беларуси в войне с Украиной
Цели Беларуси, по словам Лукашенко, в том, чтобы не позволить перенести конфликт на территорию страны и не допустить удара со стороны Польши, Литвы и Латвии «под прикрытием» войны
Илон Маск предложил план окончания войны в Украине, но большенство с ним не согласилось
война в украине
Илон Маск предложил план окончания войны в Украине, но большенство с ним не согласилось
Бизнесмен Илон Маск предложил в своем твиттере «мирный план» окончания войны в Украине, но украинские и европейские политики выступили с критикой богатейшего человека в мире
На Сахалине семьям мобилизованных раздадут по 5 кг рыбы
мобилизация
На Сахалине семьям мобилизованных раздадут по 5 кг рыбы
В дополнение к 300-тысячным выплатам, а также социально-психологической помощи семьям жителей Сахалина, мобилизованных для участия в СВО, власти региона заявили о бесплатной раздаче рыбы