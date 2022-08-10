Российские интернет-провайдеры провалили план ФСБ по слежке за населением
Ни один из новых операторов связи не установил в своих сетях средства для обеспечения оперативно-розыскных мероприятий в требуемый «законом Яровой» срок. Исполнение требует дополнительных расходов
Ни один из новых операторов связи не установил в своих сетях средства для обеспечения оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) в требуемый законом срок. Для них исполнение «закона Яровой» требует дополнительных расходов, и они проигрывают крупным конкурентам, которые уже обладают необходимым оборудованием, пишет издание «Коммерсантъ».
После получения лицензии оператор обязан сразу же предоставить и согласовать с ФСБ план на установку СОРМ и через год уже установить оборудование, напомнил глава Ассоциации телекоммуникационных операторов (АСТО) Алексей Леонтьев. Для компании, которая только вышла на рынок и еще не начала зарабатывать, траты на оборудование для слежения за трафиком пользователей становятся ощутимыми.
«Стоимость установки СОРМ примерно равна годовой выручке небольшого оператора», — пояснил он.
Помимо подорожания оборудования СОРМ операторы сталкиваются с требованиями государственных органов, которые постоянно изменяются и часть которых невозможно выполнить, рассказал президент ассоциации «Макател» (объединяет региональных кабельных операторов) Алексей Амелькин. По его словам, штрафы, которые грозят компаниям за отсутствие оборудования, станут дополнительным препятствием для операторов: эти деньги они могли бы потратить на СОРМ.
Сейчас штрафы за отсутствие СОРМ составляют от 100 000 до 200 000 рублей. Минцифры предлагает ввести новую систему наказания для операторов: за первое нарушение юрлиц хотят штрафовать на фиксированную сумму — от 300 000 до 500 000 рублей, а за повторное — назначать оборотный штраф в размере от 0,0001% до 0,0005% выручки за год, но не менее 1 млн рублей.
Такие изменения направлены против небольших операторов в пользу крупных провайдеров, считает Леонтьев. По его мнению, прежде всего пострадают компании, обслуживающие до 20 000 абонентов, предоставляющие услуги в небольших населенных пунктах. Такие игроки могут обслуживать до 30–40% всех домохозяйств в России.
В июне ФСБ разослала операторам связи письма с требованием предоставить до конца 2 квартала 2022 года подписанные планы СОРМ по «закону Яровой», рассказывали источники «Роскомсвободы». Операторам напомнили, что те по закону обязаны хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, видео и другие данные пользователей услуг связи.
Тот факт, что некоторые операторы до сих пор не согласовали с ФСБ схему хранения интернет-трафика своих пользователей, ведомство назвало недопустимым и пригрозило административной ответственностью.